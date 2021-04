Landkreis Gifhorn

Voraussichtlich bis 16. April gilt im Landkreis Gifhorn noch eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Bei der AZ-Corona-Frage des Tages geht es heute darum, wie sich nun Paare, die in getrennten Haushalten leben, zu verhalten haben.

Dazu teilt der Landkreis Gifhorn mit: „Nicht zusammenwohnende Paare sind auch dann als ein Haushalt anzusehen, wenn sie zumindest an einigen Tagen gemeinsam in einer Wohnung, einem Haus leben. Entscheidend ist der feste, auf Dauer angelegte Zusammenschluss.“

Besuche und Übernachtungen von Partnern sind weiterhin möglich, allerdings muss während der Zeit der Ausgangssperre die An- beziehungsweise Abreise aus dem oder in den Landkreis Gifhorn zwischen 5 Uhr und 21 Uhr erfolgen. Paare, bei denen einer nicht im Landkreis Gifhorn seinen Wohnsitz hat, müssten dann auch noch beachten, welche Regelungen es aktuell möglicherweise in den angrenzenden Städten und Landkreisen einzuhalten gilt im Rahmen der Ausgangssperre.

