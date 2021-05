Gifhorn

Wer mit dem Flieger in den Ferien abhebt, um zwei oder sogar drei Wochen die Sonne zu genießen, kommt momentan ohne vorherigen Corona-Test nicht aus. Welche Spielregeln gelten jedoch bei einem Kurzurlaub? – Die AZ hat nachgehakt.

Welche Testpflicht gilt eigentlich während des Aufenthaltes in einem Beherbergungsbetrieb (Pension oder Hotel), wenn der Gast keine volle Woche bleibt, also zum Beispiel nur drei Tage? Das Landes-Gesundheitsministeriun weiß in diesem Punkt Rat.

„Zunächst ist ein Test bei der Anreise zu machen, dann ein weiterer nach Ablauf von 48 Stunden. Auf den nächsten Test kann dann verzichtet werden, wenn der Aufenthalt nicht über fünf oder mehr Tage dauert“, erläutern die Expertinnen und Experten der Landesbehörde.

Die Tests sollten gleichmäßig auf die Zeit des Aufenthalts verteilt werden

Im Sinne der Überwachung des Infektionsgeschehens in einer Region sei es jedoch im Interesse aller, „wenn die zwei Tests gleichmäßig auf die Zeit des Aufenthalts verteilt werden und möglichst keine längeren Zeiträume im ungetesteten Zustand bleiben“. Die Gäste sollten hier verantwortlich und nicht nur für sich, sondern auch für die anderen Gäste und Einwohner des jeweiligen Feriengebiets handeln, lautet darum die Empfehlung des Gesundheitsministeriums.

Von Uwe Stadtlich