Gifhorn

Die Temperaturen steigen wieder und damit wird’s in den nächsten Tagen auch wieder in den Freibädern voller. Hunderte von kleinen und großen Schwimmern suchen dann dort Abkühlung. Doch wie sieht’s eigentlich mit der Corona-Ansteckungsgefahr durch das Schwimmbadwasser aus?

Eine Ansteckung durch das Badewasser ist sehr unwahrscheinlich – das steht für das Umweltbundesamt fest. „Betreiber von Schwimmbädern müssen eine gute Badewasserqualität garantieren – auch ohne die aktuelle Pandemie“, sagt Dr. Alexander Kämpfe, der als Fachgebietsleiter für Schwimm- und Badebeckenwasser und chemische Analytik beim Umweltbundesamt (UBA) tätig ist. Das sei im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Demnach dürfen Schwimm- und Badebecken die Gesundheit der Besucher nicht durch Krankheitserreger gefährden.

Chlor tötet Erreger ab

In den meisten Fällen setzten die Betreiber zum Desinfizieren des Wassers Chlor ein. Das töte die Erreger ab. „Eine italienische Studie zu Sars-CoV-1 konnte zeigen, dass Chlor die Viren zuverlässig inaktiviert“, erläutert Kämpfer. Die Wahrscheinlichkeit, sich durch das Badewasser mit dem Coronavirus anzustecken, sei „äußerst gering“.

Die zuständige Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsamts, das Center for Disease Control and Prevention (CDS), und eine spanische Übersichtsstudie kommen zu dem gleichen Ergebnis. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht keine Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 über den Wasserweg übertragen werden kann.

Von Uwe Stadtlich