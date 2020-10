Gifhorn

Die Pandemie hat auch den Einzelhandel hart getroffen. Damit’s in den Ladenkassen wieder kräftig klingelt, hat die City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG) den zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr vorbereitet. Ob er stattfindet, hängt jedoch von der aktuellen Zahl der Corona-Neuerkrankungen ab.

Mit der ganzen Familie gemütlich und entspannt am Sonntag, 8. November, in Gifhorns Fußgängerzone auf Shopping-Tour gehen: Die City-Gemeinschaft hat ihre „Hausaufgaben“ gemacht und ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. „Wir haben es dem Gesundheitsamt vorgelegt und es ist genehmigt worden – allerdings mit einer wichtigen Einschränkung“, erklärt Schütte-Chef Udo von Ey, Vorsitzender der City-Gemeinschaft. Nur wenn die Corona-Neuerkrankungen nicht weiter in die Höhe schnellen und der Inzidenzwert gehalten werde, könne der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr steigen. Geplant ist eine Öffnungszeit der Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

„Prinzipiell können wir es also machen“

„Prinzipiell können wir es also machen“, hofft von Ey im Interesse aller Gifhorner Einzelhändler darauf, dass die Corona-Entwicklung die Veranstaltung möglich macht. „Klein aber fein“: Mit diesen Worten beschreibt von Ey das Begleitprogramm für den 8. November. Die CGG lade zu einem Mini-Herbstmarkt ein. Landwirte aus der Region beteiligten sich mit einigen Ständen und Buden daran. In Zelten könnten Kinder mit ihren Eltern zudem Laternen basteln – alles selbstverständlich mit Abstand und unter Einhaltung der Hygiene-Vorgaben.

Abwandern der Kunden zum Online-Shoppen verhindern

„Die Zusammenarbeit mit den Behörden ist sehr gut“, bedankt sich Gifhorns CGG-Chef beim Ordnungsamt der Stadt und dem Team des Gesundheitsamtes. „Wir alle hoffen nun darauf, dass der verkaufsoffene Sonntag tatsächlich stattfinden kann“, unterstreicht Udo von Ey die Bedeutung des Events für den Einzelhandel. „Diese Veranstaltung ist ein wichtiges Signal für die Kundenbindung“, so von Ey. Es gehe darum, die Innenstadt zu stärken und ein weiteres Abwandern der Kundschaft in den Online-Shopping-Bereich zu verhindern.

„Wir brauchen diesen verkaufsoffenen Sonntag dringend, denn die Händler erleben derzeit eine schwere Zeit“, weiß der Vorsitzende der Gifhorner City-Gemeinschaft. Dass eine Großveranstaltung mitten in der Fußgängerzone im Corona-Modus laufen kann, bewies die CGG bereits am 27. September. Der erste verkaufsoffene Sonntag 2020 fand an diesem Tag in Verbindung mit einem Street-Food-Festival statt.

Von Uwe Stadtlich