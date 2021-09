Gifhorn

Fahrrad fahren: Viele Bewohnerinnen und Bewohner im Christinenstift in Gifhorn sind früher ganz selbstverständlich mit dem Rad zum Einkaufen oder in die Stadt gefahren. Wenn die körperlichen Einschränkungen mit dem Alter zunehmen, ist das vielen Menschen nicht mehr möglich. Seitdem vor zwei Jahren die Firma Butting aus Knesebeck und eine Spendenaktion den Kauf eines E-Tandems möglich machten, ist das Dreirad eines der beliebtesten Fortbewegungsmittel in dem Heim.

Meistens fahren Mitarbeitende mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hinaus in die Natur. Nebeneinander sitzen sie auf dem Dreiradtandem, eine Person lenkt und beide können treten, müssen dies aber dank des E-Motors nicht. Die Aussicht ist super, der Wind weht um die Nase und man kann sich entspannt unterhalten. „Ausflüge zum nahegelegenen Schlosssee oder um das Mühlenmuseum sind besonders beliebt“, erzählt Antje Fischer. Die Leiterin der Sozialbetreuung im Christinenstift weiß: „Eigentlich ist das Besondere, aktiv sein zu können. Die Bewegung weckt Erinnerungen an eine Zeit, in der man selber mit dem Rad unterwegs war. Ein Stück Normalität eben.“ Zur Freude aller können dank Impfschutz wieder mehr Ausfahrten stattfinden. Dabei ist das Pflegeheimpersonal auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Jetzt, wo die Tage kürzer werden und sich das Laub gelb färbt, freuen sich die Senioren über jeden, der mit ihnen eine Ausfahrt unternimmt.

Ein Ausflug schafft positive Erlebnisse

Ein herbstlicher Tandem-Ausflug kann auch für Bewohnerinnen und Bewohner mit einer Demenz positive Erlebnisse schaffen. Das funktioniert, wenn sie vor der Erkrankung auch Rad gefahren sind, dann kommen durch die Wiederholung dieser einst gelernten Motorik oft Erinnerungen aus vergangenen Tagen zurück. Kein Wunder also, dass das Vergnügen mit dem elektrischen Rückenwind noch häufiger angeboten werden soll. Das Ziel: Mehr Mobilität für alle.

Wer das Pflegeheimpersonal ehrenamtlich unterstützen will, kann sich bei Antje Fischer, Tel. (0 53 71) 72 22 50 oder Email a.fischer@kaestorf-altenhilfe.de melden.

Von der AZ-Redaktion