Landkreis Gifhorn

Seit Monaten hat Corona die vielen Chöre im Landkreis Gifhorn verstummen lassen. Seit Ende Juni dürfen die Sängerinnen und Sänger endlich wieder üben. Chorprobe 2020 geht dann so: Die Chormitglieder kommen etwas zeitversetzt mit Maske, sitzen mit Abstand im Freien und dürfen dann – ohne Mundschutz – gemeinsam singen. Soweit die Theorie, aber wie sieht es in der Praxis aus? „Man muss schon etwas kreativ sein für so eine Freiluft-Probe“, sagt Kreischorleiter Horst Hinze. „Ich bin froh, dass man endlich wieder singen kann, aber es ist eben anders als sonst.“ Leider auch mengenmäßig anders. „Rund die Hälfte ist erst wieder zur Probe gekommen. Die Gefahr, dass die Chöre nicht wieder richtig in Gang kommen, wird immer gravierender.“ Denn viele Ältere könnten jetzt die Corona-Pause zum Anlass nehmen, komplett auszusteigen. Bleibt die Auflage, weiter nur im Freien singen zu dürfen, schwant Hinze schon: „Erst kommt nun die Ferienpause, dann wird es draußen kälter. Und nur mit vier Personen in einem Raum proben, geht auch nicht.“ Wann er jemals wieder ein Konzert planen kann? „Ich habe mir abgewöhnt, Prognosen abzugeben. Es ist einfach nicht schön, keine Perspektive zu haben, dass es halbwegs normal wird.“

Da ist viel Humor gefragt

Hinter dem Heidechor Gifhorn-Neubokel liegt bereits die erste Probe im Freien. Vorsitzende Elke Hoffrichter blickt darauf mit Humor zurück. Nicht nur das Prozedere mit Maske, Abstand, Ausmessen des Platzes, Mitbringen eines Stuhles und Ausfüllen der Kontaktdatenliste mache eine Probe „schwierig“. Nun muss man auch noch beobachten, ob das Wetter überhaupt mitspielt. Aber auch das geht am besten mit einem kräftigen Schuss Humor. Bei der Probe des Liedes „Hoch im Norden weht ein rauer Wind“ zerzauste tatsächlich ein Windstoß die Notenzettel. „Im Prinzip ging es nur ums Zusammenkommen. Wir blicken optimistisch nach vorne und planen Konzerte erst für nächstes Jahr.“

Sämtliche Singbegeisternden sind inzwischen Experten auf dem Gebiet der Aerosol-Forschung, jener Luftnebel, der gerade in Corona-Zeiten möglicherweise die Ausbreitung des Virus begünstigt. Erhard Macke, Chorleiter des Gifhorner Männerchores, verfolgt gerade alle Studien. Mit der Ist-Situation mag er nicht hadern. Dass der Männerchor überhaupt noch in 2020 probt, bezweifelt er. Aber er hofft, dass alle dabei bleiben. Schließlich steht ja das Nachholen des Jubiläumskonzerts in 2021 an. Mit dem Westerbecker Chor habe er schon im Freien geübt – auf einem riesigen Privatgrundstück. „Es klang recht gut.“ Und beim nächsten Mal werde man so proben, dass die Wand einer Halle und nahegelegene Bäume die Akustik vielleicht etwas verbessere.

Solchen Optimismus mag Paul Schaban, Leiter mehrerer Chöre im Landkreis, nicht teilen. „Es ist blöd. Alle sind so weit auseinander. Ein Chor ist ein Organismus, so ist Üben schlecht. Ich höre, dass sie singen, aber nicht was.“ An Konzerte sei da vorerst gar nicht zu denken, schließlich benötige man zwei Monate intensive Proben dafür. „So hat das nicht viel Erfolg.“

Von Andrea Posselt