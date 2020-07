Gifhorn

Mit einem neuen Gastronomie-Konzept wieder an die erfolgreichen Gaststätten-Zeiten anknüpfen: Dieses ehrgeizige Ziel hatte sich Gifhorns Kirche im Brauhaus für den Sommer 2020 gesetzt. Durch Corona kam jedoch alles anders. Das Projekt hat die Gemeinde vorerst auf Eis gelegt.

„Es gibt mehr als 223 000 Gastronomie-Betriebe in Deutschland, von denen viele Unternehmen als Folge der Corona-Krise schließen müssen“, verweist Lothar Krauss, Leitender Pastor der Kirche im Brauhaus, auf eine düstere Zukunftsprognose des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga).

Kosten für das Personal

Für die Kirche im Brauhaus – ihr gehört das Gebäude seit Juli 2019 – sei es unter den aktuellen Umständen nicht möglich, das Gastronomiekonzept auf die Schiene zu bringen. „Es wäre einfach mit viel zu viel Risiken behaftet“, steht für Krauss fest. „Einen Koch muss man bezahlen – egal ob er fünf oder fünfhundert Essen zubereitet“, verweist der Leitende Pastor unter anderem auf Kosten für Personal, das in der noch auf unbestimmte Zeit andauernden Corona-Krise vermutlich nur wenig zu tun gehabt hätte.

Kirche im Brauhaus: Auch ein Kinder- und Jugendzentrum ist in Planung. Architekten befassen sich inzwischen damit. Quelle: Kirche im Brauhaus

Krauss macht jedoch deutlich, dass sich die Gemeinde von dem Projekt nicht dauerhaft verabschiede. „Wir warten ab, bis sich die Lage wieder normalisiert und stabilisiert hat“, sagt Kraus. Das Leitungsteam der Kirche im Brauhaus habe in den vergangenen Monaten bereits viel Zeit und Arbeit in das Gastronomie-Konzept gesteckt. „Wir sind inzwischen schon soweit, dass Fachleute sich mit einem Business-Plan für die Brauhaus-Gastronomie befassen können“, geht Kraus auf den jetzigen Stand ein.

Eröffnung vielleicht 2021

„Auch ich würde lieber heute als morgen in unserem Brauhaus oder in dem wunderschönen Biergarten ein Kirchen-Bier trinken – vielleicht ist es 2021 möglich“, ist Krauss – er war selbst an Corona erkrankt, inzwischen jedoch wieder topfit – voller Zuversicht. Eines wolle die Kirche im Brauhaus nicht: mit einem nur halbherzig durchdachten Gastro-Konzept an den Start gehen. „Es muss die Leute von Anfang an begeistern und darum muss das Projekt auf einem soliden Fundament stehen.“

Voran getrieben hat der engagierte Gemeinde-Pastor mit seinem Führungsteam inzwischen auch eine Idee, die bereits kurz nach dem Kauf der großen Immobilie entstanden ist: die Einrichtung eines Kinder- und Jugendzentrums. Es soll im hinteren Bereich des Brauhauses entstehen – dort wo einmal die inzwischen demontierte Brauanlage stand. „Ein Architekt befasst sich bereits mit den Planungen“, berichtet Lothar Krauss. Einen genauen Termin für die Eröffnung gebe es noch nicht.

Online-Gottesdienste kamen an

Die Corona-Krise sei auch für die Kirche im Brauhaus bisher nicht einfach gewesen. Krauss musste lernen vor laufender Kamera online zu predigen. „Der Erfolg war allerdings einzigartig – bei den Internet-Gottesdiensten waren 2800 Geräte am Netz“, ist der Leitende Pastor zufrieden. „Ein Ersatz für die menschlichen Begegnungen vor, im und nach dem Gottesdienst kann ein Online-Angebot jedoch nicht sein“, sehnt sich auch Krauss die Normalität wieder herbei.

Von Uwe Stadtlich