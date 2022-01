Gifhorn

Institutionen, Vereine und Verbände, die Menschen in Gifhorn helfen: Dafür sammelt Gifhorns Kirche im Brauhaus beim Heiligabend-Gottesdienst regelmäßig Geld. Erneut kam dabei eine Rekordsumme zusammen. Die Spende wurde am Mittwoch an Gifhorns Christlich-Psychologischen Beratungsdienst übergeben.

Dr. Ernst Backer sowie Wigand und Simone Schritt – sie engagieren sich in der Führung des seit 1998 bestehenden Vereins – wussten bis kurz vor der Übergabe nicht, wie hoch die eingesammelte Spendensumme ist. Thomas Ruhl, Leitender Pastor der Kirche im Brauhaus, lüftete das Geheimnis: „Wir haben 8000 Euro gesammelt.“ Das Geld sei zum größten Teil bei zwei Gottesdiensten am Heiligabend zusammengekommen. Diese seien mit einem besonderen Hygiene-Konzept trotz Corona in Gifhorns Stadthalle möglich gewesen. 530 Menschen hätten daran teilgenommen.

Kirche will Beratung von Kindern unterstützen

In den vergangenen Jahren hätten unter anderem die Gifhorner Tafel, die Diakonie, Kinder brauchen Zukunft und auch das Hospiz Gifhorn von den Spendensammlungen am Heiligabend profitiert, so Ruhl. In diesem Jahr habe sich das Leitungsteam der Kirche, die 230 aktive Mitglieder zählt, ganz bewusst für Gifhorns Christlich-Psychologischen Beratungsdienst entschieden. „Hier sehen wir das Geld gut angelegt“, erklärte Ruhl. Mit der Spende soll besonders die Beratung von Kindern und Teenagern unterstützt werden, „die durch die Pandemie psychisch und mental herausgefordert sind“.

Verein berichtet: Große Nachfrage nach Therapie-Angeboten

„Das ist wirklich eine supertolle Summe“, strahlte Vorsitzender Dr. Ernst Backer, der auch für die Finanzen des Vereins verantwortlich ist. Der Verein habe allein 2021 mehr als 250 Personen in unterschiedlichen Prozessen therapeutisch begleitet. Durch Corona sei die Nachfrage nach Therapie-Angeboten gestiegen, weiß auch Beratungsstellen-Leiter Wigand Schritt. Insbesondere Familien und Kinder fragten Hilfe nach. Darum habe der Verein eine weitere Therapeutin engagiert. „Dass die Kirche uns diese große Summe spendet, ist ein Vertrauensbeweis“, steht für Backer fest.

Video wirbt für Vereinsarbeit

Zum Erfolg des Spendenaufrufs hat auch ein kleiner Film über die Vereinsarbeit beigetragen. Gedreht wurde er von Oliver Ballau, der in der Kirche im Brauhaus sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leistet. Als Video-Clip ist es bei Youtube verfügbar.

Beratungstermine bietet der Christlich-Psychologischen Beratungsdienst übrigens unter (0 53 71) 14 00 77 an. Das Therapie-Angebot wird von der Kasse nicht bezahlt, die Gebührensätze sind einkommensabhängig gestaffelt.

Von Uwe Stadtlich