Kirche im Brauhaus: Gastronomie-Konzept wird vorbereitet

Gifhorn

Darauf können sich alle Gifhornerinnen und Gifhorner schon jetzt freuen: Die Freie Christengemeinde Gifhorn (FCG) hält an ihrem Ziel fest, im Jahr 2020 wieder Gastronomie im Brauhaus anzubieten. Derzeit wird das Projekt vorbereitet.

Konzept in der Vorbereitung

Für die Freie Christengemeinde Gifhorn – ihr gehört das Brauhaus seit Juli 2019 – stand von Anfang an fest: Das Konzept „Kirche im Brauhaus“ soll auch mit der Wiedereröffnung der Gastronomie in dem traditionsreichen Gebäude verbunden sein. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen, doch die Wege sind lang“, bezieht Leitender Pastor Lothar Krauss Stellung. Die Gemeinde habe inzwischen externe Berater ins Boot geholt, um den Gastronomie-Startschuss zu planen.

Verzögerung, um Fehlschuss zu vermeiden

„Um an dieser Stelle zukünftig professionell Gastronomie zu betreiben, bedarf es einer professionellen Vorbereitung“, weiß Kraus. „Einen Fehlschuss können wir uns nicht leisten, dann haben die Leute das Angebot sofort wieder abgehakt“, steht für Krauss fest, dass man für die Konzept-Erarbeitung noch ein paar Wochen Zeit benötige. Der ursprüngliche Plan – er sah die Gastronomie-Wiedereröffnung im ersten Quartal 2020 vor – könne nicht umgesetzt werden. „Hier entsteht nun einmal mehr als ein Kirchen-Café“, so der Leitende Pastor der FCG.

Zur Galerie Der Freien Christengemeinde Gifhorn gehört das Brauhaus seit Sommer 2019. Jetzt wird die Wiedereröffnung der Gastronomie vorbereitet.

Start noch für 2020 geplant

„Aber wir sind fleißig dabei, haben inzwischen eine Menge Fachleute am Start und noch im Laufe dieses Jahres soll’s losgehen“, verspricht Krauss. Bistro, Restaurant, Café, Biergarten-Angebot und Brauhaus-Gemütlichkeit: Verschiedene Konzepte würden erarbeitet und im Anschluss bewertet. „Davon hängt auch ab, wie viel Personal wir benötigen und wie hoch die Investitionssumme für die Projektumsetzung ist“, so Krauss. Die erforderliche Grundausstattung sei im Brauhaus jedoch schon vorhanden.

Abstimmung mit der Stadt

Krauss legt Wert auf die Feststellung, dass die Vorbereitungen für die Gastronomie-Wiedereröffnung von der Gemeinde nicht im Alleingang angegangen werden. „Alles erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt“, versichert der Pastor. Ganz gleich für welches Konzept sich die FCG am Ende entscheide: „Es muss wirtschaftlich darstellbar und tragbar sein.“

Neustart war „richtige Entscheidung“

Die Entscheidung, den alten FCG-Standort an der Pyritzer Straße aufzugeben und einen Neustart mit der Kirche im Brauhaus zu wagen, sei „goldrichtig“ gewesen, so Kraus. Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählten inzwischen die sonntäglichen Gottesdienste. „Darunter auch viele Interessierte, die bisher noch Mitglied unserer Gemeinde sind und sich einfach einmal umschauen wollen“, freut sich Krauss. „Die Gifhornerinnen und Gifhorner finden einen Draht zu uns – das soll auch beim Gastronomie-Angebot so sein.“

Der frühere Standort der Freien Christengemeinde Gifhorn hat inzwischen einen neuen Eigentümer gefunden: Der Verein zur Förderung seelischer Gesundheit Stellwerk richtet dort eine Psychiatrische Tagesstätte ein.

Von Uwe Stadtlich