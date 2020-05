Corona-Krise verschärft Medikamenten-Engpass

Kreis Gifhorn

Wer die Blutdrucktabletten statt von Hersteller A im Blister nur vom Hersteller B in einem Döschen bekommt, hat es noch gut, denn manche Präparate gibt es gerade gar nicht: Den Medikamentenengpass gab es schon vor Corona, doch die Krise verschärft das Problem offenbar noch. Apotheker aus dem Kreis Gifhorn schlagen Alarm.

Mit der Pandemie stieg die Nachfrage nach einer Pneumokokken-Impfung sprunghaft an – und jetzt ist der Impfstoff knapp. „Das ist nicht schön“, sagt Ahmed El-Hawari, Apotheker aus Wesendorf. Das Problem: Impfstoffe seien nicht synthetisch, können also nicht mal eben so schnell neu aufgelegt werden, sagt sein Kollege Thorsten Stoye aus Gifhorn. Beispiel Grippeimpfstoff: „Da wird nichts nachproduziert.“

Thorsten Stoye in seinem Labor: Der Gifhorner Apotheker stellt jetzt selber Desinfektionsmittel her, weil die explosionsartig angestiegene Nachfrage in Corona-Zeiten das Angebot einbrechen ließ. Quelle: Sebastian Preuß

Der Engpass beim Pneumokokkken-Impfstoff sei eine indirekte Folge der Corona-Krise, sagt Stoye. Doch es gibt auch direkte. Die Medikamente werden zum größten Teil in Fabriken in Indien und China hergestellt, sagt El-Hawari. Engpässe vor Corona entstanden ihm und seinen Kollegen zufolge vorher schon, wenn eine dieser zentralen Produktionsstätten ausfiel – etwa weil die Ware europäische Standards nicht erfüllte und deshalb ganze Chargen gestoppt werden mussten, oder durch einen Brand. Laut El-Hawari gebe es zum Beispiel weltweit nur zwei Fabriken, die Ibuprofen herstellten. Falle eine aus, breche das Angebot ein.

„Es ist jetzt alles noch schlimmer geworden“, sagt Apotheker Dr. Martin Kirschke aus Meine. Denn mit der Corona-Krise sei nun auch noch im Frühjahr der Shutdown in Asien und damit eine Kappung der Lieferketten einher gegangen. Den Apothekern stelle sich nun die Frage: „Wie geht es mittelfristig weiter?“ Denn das Problem wirke sich wegen der langen Transportwege erst später in Europa aus. Die Container, die eigentlich mit den Arzneien beladen sein müssten, wären sozusagen momentan noch auf dem Seeweg unterwegs.

Bei diesen Mitteln hakt es Lieferprobleme bei Arzneimitteln verzeichnen Gifhorner Apotheker aktuell bei Blutdruckmitteln, Antibiotika wie Sulfonamiden, Schilddrüsentabletten, Schmerzmitteln, Diabetes-Tabletten und Antidepressiva. Gerade beim letzteren sei das ein echtes Problem, sagt Thorsten Stoye. Und bei Blutdruck und Diabetes seien viele Menschen betroffen. „Das haben ganz viele.“

„Es ist störend und lästig, aber noch nicht hochdramatisch“, sagt Kirschke. El-Hawari versichert ebenfalls, seinen Kunden zu 99,99 Prozent Arzneien geben zu können. Die Apotheker sprechen von einem Lieferengpass, nicht von einem Versorgungsengpass. Dafür haben sie, aber auch die Krankenkassen und die Bundesregierung etwas getan.

Zum Beispiel pochen die Kassen laut El-Hawari nicht mehr auf ihre Rabattverträge. So muss ein Patient nicht mehr stringent mit dem Mittel von Hersteller A versorgt werden, das es gerade nicht gibt. Und die Fraktion der Mittel, die es gerade nicht gibt, beziffert El-Hawari auf 150 bis 200. Kirschke nennt eine weitere Ausnahmeregelung, die die Situation etwas entschärft: die Möglichkeit zur Stückelung. Wenn ein Patient nur 20 Tabletten eines Präparats brauche, dieses aber nur in 100-er-Packungen zu haben sei, müsse er die 80 restlichen nicht mehr entsorgen. Sie kämen dann anderen Patienten zu gute. Stoye: „Großes Kompliment an die Kollegen, die aus einem Lieferengpass keinen Versorgungsengpass werden lassen.“

Apotheker als Desinfektionsmittel-Produzenten Jetzt gibt es Hygiene hausgemacht: „Wir haben nach wie vor einen massiven Engpass bei Desinfektionsmittel“, sagt Thorsten Stoye. Der Apotheker aus Gifhorn ist nun unter die Produzenten gegangen. „Um den gestiegenen Bedarf zu decken, sind wir angewiesen worden, die Mittel selber herzustellen.“ Und so gehen die Apotheker wie Stoye zurück zu den Wurzeln. Ein- bis zweimal pro Woche sind bei Stoye ein bis zwei Leute einen halben oder ganzen Tag im Labor am Werk. „Wir stellen es literweise her und füllen es dann bedarfsweise ab.“ Kein geringer Aufwand: „Wir haben damit ordentlich zu tun.“ Substanzen prüfen, mischen, herstellen, abfüllen, etikettieren – und protokollieren. „in Deutschland muss alles protokolliert werden“, sagt Stoye. Die Ware geht an Patienten, an Arztpraxen, Betriebe und Geschäfte und an die Kirchen, die es dann unter anderem für ihre Kindertagesstätten einsetzten.

El-Hawari sieht in der Corona-Krise zumindest den Vorteil, dass sie den Missstand der Arznei-Engpässe noch einmal drastisch vor Augen führt. Aus seiner Sicht kann es nur eine Konsequenz geben: „Wir müssen die Arzneimittelproduktion wieder das Deutschland holen. Ich möchte in solchen Krisenzeiten unabhängig sein.“ Kirschke freut sich, dass die politische Diskussion darüber läuft. Aber er gibt sich keinen Illusionen hin: „Das ist eine Sache von Jahren.“ Hauptsache, die Probleme von heute seien morgen nach Überwindung der Krise nicht wieder vergessen und verdrängt.

Von Dirk Reitmeister