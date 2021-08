Gifhorn

Der zweite Konzertabend des „Altstattfestes“ am Freitag auf der Wiese hinter der Allerwelle hatte besseres Wetter als die Auftaktveranstaltung tags zuvor. Die Besucherresonanz hielt sich dennoch in Grenzen, geschätzt rund 200 Zuschauer hatten am Ende Spaß bei der Musik der drei Bands.

„Das ist die Hauptsache, dass die Leute Spaß haben“, erklärte Till Siedentopf, Sänger der Punrockband Final Impact, vor deren Auftritt. „Da ist es uns auch relativ egal, wie viele vor der Bühne stehen“, ergänzte Schlagzeuger Jonas Laue. Für den Band war der Auftritt auf der Allerwellen-Wiese der erste seit einem Jahr. Den musikalischen Startschuss hatte gegen 18 Uhr vor knapp 60 Besuchern die Funk-Formation New Soul Generation gegeben. Der Einstieg in die Setlist erfolgte mit dem für das Ersatz-Altstadtfest fast schon programmatischen Titel „Give the people what they want“ – gebt den Leuten, was sie wollen – von Jimmy Cliff.

„Stück Normalität nach anderthalb Jahren“

„Wir freuen uns, dass endlich mal wieder was los ist und dass man mal raus kommt“, begründeten Lena Gietz (24) und Johannes Gille (26) ihre Motivation dafür, dass Altstattfest zu besuchen. Es sei „ein Stück Normalität nach anderthalb Jahren“, zwar gäbe es noch „eine schönere, aber das hier ist jetzt eben ein Kompromiss und eine Veranstaltung, die man unterstützen sollte“. Die Testpflicht für alle, auch für Genesene und Geimpfte, sei „nicht schlimm“.

Ähnlich sahen es Dr. Detlef und Sybille Eichner: „Wenn schon sowas angeboten wird, muss man das unterstützen.“ Das Testen auf Covid-19 vorm Einlass „ging super“. Detlef war am Freitag „wegen Final Impact da. Ich bin Punkrock-Fan“, seine Frau begleitete ihn (nur). „Am Samstag ist es andersrum, da muss ich mit ihr zu den Big Maggas.“ Der relativen Leere auf dem weitläufigen Konzert-Areal konnte Kian Badachschan durchaus positive Aspekte abgewinnen: „Es ist entspannt.“ Und Lob für die Organisatoren gab’s noch dazu: „Sie haben sich Mühe gegeben.“

„Wir hätten uns mehr Nachfrage gewünscht“

Die Teststation vorm Eingang vermeldete normales Geschehen in Bezug auf die Testpflicht für alle. Einige Besucher würden diskutieren, weil sie mit der Regelung nicht einverstanden waren. Aber die meisten tolerierten es, fänden es sogar gut „wegen der Sicherheit“. „Wirklich überschaubar“, war nach den Worten der leitenden Ärztin vor Ort, Dr. Martina Herzog, das Geschehen im Impfzelt. „Wir hätten uns mehr Nachfrage gewünscht“ – zumal das dreiköpfige mobile Team auch alle aktuellen Impfstoffe dabei hatte.

Die berühmten Tanzbeine wurden geschwungen

Nach Punkrock inclusive standes- und stimmungsgemäß gestrecktem Mittelfinger sowie einer von DJ Marcel beschallten Umbaupause sorgten die vielköpfigen Soul Sister für eine neuerliche musikalische Kehrtwende auf der Bühne. Und mit dem Blues-Brothers-Klassiker „Everybody needs somebody to love“ schafften sie es sogar auf Anhieb, dass die berühmten Tanzbeine geschwungen wurden.

