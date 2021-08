Gifhorn

Start frei für ein außergewöhnliches Event: Das dreitägige Altstattfest in Gifhorn läuft seit Donnerstagabend. Es gibt bis Samstag auf einer Bühne auf der Freifläche der Allerwelle Live-Musik. Zu beachten sind Abstandsregeln und eine Testpflicht für alle, auch Geimpfte und Genesene.

„Das ist unser erstes Festival seit wie viel Monaten?“, fragt Monika Timmler in die Runde. Ihr Mann Uwe sowie Irmgard und Helmut Sperling schließen nicht aus, dass man auch Jahre sagen könnte. Zumindest gefühlt. Dass sich das vollständig geimpfte Quartett für den Einlass testen lassen musste, stört nicht. Die Gifhorner waren vorbereitet und haben die Zertifikate dabei gehabt. An dem Testzelt vor dem Einlass konnten sie also getrost vorbei gehen. Corona blenden sie aus. „Heute Abend denken wir nicht daran.“

Zur Galerie Drei Tage Live-Musik von der Bühne: Auf der Wiese an der Allerwelle läuft bis Samstagabend das Altstattfest in Gifhorn unter Corona-Bedingungen. Macher und Zuschauer freuen sich.

Timmlers und Sperlings sind regelmäßig beim klassischen Altstadtfest. „Weil wir gern Musik hören.“ Endlich sei mal wieder was los, freuen sie sich darüber, dass die Stadt spontan das Event auf die Beine gestellt hat. Unter anderem bei Monika Timmler kommt auch gut an, dass die Hälfte der Erlöse in die Hochwasserhilfe für Westdeutschland fließen soll. Die Band Gate4Five, die die Live-Premiere auf der Bühne bestreitet, will die Gage ebenfalls spenden. Nicht nur deshalb bekommen sie Applaus.

Freude auch im Getränkestand des Kultbahnhof-Teams. Vier fröhliche Gesichter, eines davon gehört Antje Bast. „Das fehlte total.“ Damit meint sie gar nicht mal die Nebeneinkünfte, die ihr der Ausschank auf Events ansonsten einbringt. „Ich mach das, weil es mir Spaß macht.“ Nun freut sie sich auf drei tolle Eventtage.

Der Sicherheitsdienst passt genau auf

Bast fühlt sich sicher dank der Maßnahmen, die die Stadt ergriffen hat. Nicht nur wegen der Testpflicht: Auch wenn zu Beginn der Show die Wiese noch auf weiten Strecken frei ist, weist der Sicherheitsdienst darauf hin, wenn man nicht in einem der weiß abgegrenzten Quadrate steht, sondern im Korridor dazwischen. Dort ist kein Aufenthalt gestattet.

Altstattfest: Das sind die Regeln Das Gifhorner Altstattfest auf dem Freigelände der Allerwelle läuft noch bis Samstag, 21. August, unter Sicherheits- und Hygieneregeln: Einlass von 16.30 bis 20 Uhr kein Essen oder Getränke mitbringen Negatives Testergebnis vor Eintritt für alle Gäste notwendig (auch Geimpfte und Genesene) – App: PassGo Abstandsregeln beachten, Maskenpflicht (medizinisch oder FFP2) auf dem Gelände außer am Sitzplatz jeder Gast muss sich einen Platz an einer Festzeltgarnitur suchen jeder Gast hat sich während der Veranstaltung am Platz in der Box aufzuhalten, ausgenommen sind der Weg zur Toilette oder zu einem gastronomischen Stand Testzentren: Taxi Hoffmann von 16 bis 20 Uhr und Ratsweinkeller von 8 bis 18 Uhr

Auch Sascha Doege aus Gifhorn und Daniel Ratke aus Rötgesbüttel, die seit diesem Jahr nebenbei einen Cocktail-Truck bestücken, freuen sich auf das Event. „Super, dass hier etwas auf die Beine gestellt wird.“ So viel Gelegenheiten für ihr Geschäft hatten sie noch nicht. Jetzt hoffen sie, dass was anläuft.

So freut sich auch die Feuerwehr über das Altstattfest

Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser hat keine Probleme gehabt, für jeden Abend neun Leute für die Brandschutzwache zusammen zu trommeln. Auch wenn er dienstlich da ist, freut er sich auch privat über das Altstattfest. „Klasse, wenn man die Möglichkeiten nutzt, solange die Inzidenz so niedrig ist.“ Die Stadt habe das kurzfristig und spontan auf den Weg gebracht, nun hofft Schaffhauser, dass die Gifhorner das Angebot auch annehmen.

„Mit wem ich auch spreche: Alle freuen sich, dass endlich wieder etwas los ist“, sagt Dr. Klaus Meister, Leiter des Fachbereichs Kultur. „Ich freue mich am meisten.“

Von Dirk Reitmeister