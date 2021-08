Gifhorn

Wegen Corona hatten die Schwimmbäder im vergangenen sowie in diesem Jahr lange geschlossen. Damit fielen auch viele Schwimmkurse aus – vor allem Grundschüler, die nach den Ferien auf eine weiterführende Schule wechseln, müssten eigentlich Schwimmnachweise vorlegen, um künftig am Schwimmunterricht teilnehmen zu können. Die Gifhorner Allerwelle arbeitet laut Geschäftsführer Walter Lippe mit Hochdruck daran, den Rückstau wieder aufzuholen. Kritik gibt es von einigen Eltern trotzdem – am Anmeldeverfahren.

Denn das läuft im Präsenz-Verfahren. So konnten Eltern, die ihre Kinder für einen Baby-, Seepferdchen- oder Freischwimmerkursus anmelden wollten, seit dem 16. August ihre Kinder vor Ort anmelden – was zur Folge hatte, dass sich am Montag zwischen 14 und 18 Uhr eine lange Schlange bildete. Bis zu dreieinhalb Stunden Wartezeit bei regnerischem und stürmischem Wetter, eine Menschenansammlung zum drohenden Beginn einer vierten Corona-Welle, Familien, die nach langem Warten dann doch keinen Platz mehr bekamen, weil der gewünschte Kursus belegt war – das sind die Kritikpunkte. Und die Frage wurde laut, warum es – nicht nur wegen Corona – kein Online-Anmeldeverfahren gibt. Inzwischen sind die im September startenden Kurse allerdings alle ausgebucht.

Präsenz-Anmeldung hat sich laut Geschäftsführung bewährt

Walter Lippe Quelle: Marcus Prell

„Mindestens 95 Prozent der Eltern sind zufrieden und freuen sich, dass wir versuchen, den Rückstand bei den Schwimmkursen wieder aufzuholen“, reagiert Walter Lippe, neben André Jendro einer der Geschäftsführer der Allerwelle, auf AZ-Anfrage auf die Kritik. So habe die Allerwelle allein im Juni für das Quartal rund 200 Plätze bei diversen Kursen vergeben, am Montag seien in fünf Stunden 170 Plätze vergeben worden. „Damit bieten wir derzeit mehr Plätze an als viele vergleichbare andere Städte.“

Neben der ohnehin hohen laufenden Nachfrage müssten für mindestens 250 Personen Kurse nachgeholt werden, um erforderliche Abzeichen zu erlangen. Weitere Kurse sollen – sofern Corona es zulässt – im Januar folgen. Dann will die Allerwelle aber auch das Anmeldeverfahren abändern, sagt Lippe. So sollen Baby-, Seepferdchen- und Freischwimmerkurse künftig je separate Anmeldetage erhalten, um so das Besucheraufkommen zu entzerren.

An der Präsenz-Anmeldung will die Allerwelle aber weiterhin festhalten. Die habe sich in den Vorjahren bewährt, so Lippe. Derart lange Wartezeiten gebe es erst wegen Corona, da Abstandsregeln eingehalten werden müssten. „Es ist nicht so, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben. Aber es gibt gute Gründe, kein Online-Verfahren einzurichten“, sagt Lippe. Einer davon: Ein Online-Anmeldeverfahren sei in Sachen Personalkosten doppelt so teuer wie der derzeitige Ablauf. Das würde sich wiederum auf die Gebühren für die Schwimmkurse niederschlagen: „Das wollen weder wir noch die Eltern.“

Die höheren Personalkosten kämen durch längere Bearbeitungszeiten bei den Anmeldungen zustande. „Bei der Präsenz-Anmeldung gibt es Gespräche von drei oder vier Minuten mit den Eltern. Da kann in der Regel alles geklärt werden. Im Online-Verfahren ist das wegen der üblichen Nachfragen sowie Absagen durch die Eltern nach Erhalt weiterer Informationen einfach langwieriger und komplizierter“, sagt Lippe. Mehr Zeitaufwand bedeute mehr Arbeitsstunden und damit mehr Kosten.

Von Thorsten Behrens