Große Freude bei Gifhorns Tafel-Chefin Edeltraud Sack: Bei der üppigen Sachspende der Albert-Schweitzer-Schule, die sie am Mittwoch entgegen nahm, waren nicht nur Nudeln, Konservendosen und Kekse gestapelt, sondern auch Bad-Artikel wie Seife und Shampoo. „Das kriege ich sonst eher selten.“

Eigentlich wäre das Laternenfest in diesem Jahr zum Martinstag wieder angesagt gewesen, sagen Schulleiterin Franziska Mende und Lehrerin Tina Langmann, die die diesjährige Aktion der Albert-Schweitzer-Schule mit ihrer Kollegin Elena Rimmer organisiert hat. „Das musste coronabedingt ausfallen.“ Zumindest in der althergebrachten Form. Doch der Martinstag wurde auch in der Pandemie-Zeit gewürdigt.

Projekttag für die Eingangsstufe über den Heiligen Martin

Es gab einen Projekttag für die Eingangsstufe, in der die Kinder Laternen gebastelt und die Geschichte des Heiligen Martins, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte, gelernt haben. Darüber hinaus hat jedes Schulkind für sich einen Laternengang gemacht und davon Fotos für die Aktion geschossen.

In diesem Rahmen haben die Eltern dann die Lebensmittel für die Tafel gespendet, die die Schüler im Laufe der Woche mit in die Schule gebracht haben. Zur Übergabe waren die Gaben dann stattlich gestapelt – zwei Gartenbänke und ein -tisch aus Holz hatten nicht genug Platz.

Da staunt auch der Hausmeister

„Wahnsinn, was da zusammen gekommen ist“, sagt da auch Hausmeister Thorsten Aniol mit Blick auf die sich schon etwas biegende Tischplatte. Bei der ersten Tafelsammlung beim Laternenfest vor einem Jahr sei es noch etwas mehr gewesen, sagt Langmann. Sie ist dennoch hoch zufrieden mit dem aktuellen Ergebnis, zumal man die Aktion allein mit dem Elternbrief beworben habe. „Ich hätte nicht mit dieser Menge und dieser Vielfalt gerechnet.“

Die Gifhorner Tafel kam in diesen Tagen in den Genuss einer weiteren, außergewöhnlichen Hilfe. Ein anonymer Gönner hat ihr 20 000 Euro gespendet. Einen Teil davon will Sack für die Anschaffung von Waren zur Weihnachtszeit, die sie sonst eher selten als Sachspende bekomme, ausgeben – etwa Kaffee und Kakao. Den anderen Teil investiert sie in die Erweiterung ihrer Räumlichkeiten.

