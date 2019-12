AfD-Antrag zu Hass und Hetze sorgt für Empörung im Rat der Stadt

Grundstücksfläche statt die Länge der Front zur Straße hin: Der Rat der Stadt Gifhorn beschloss die neue Straßenreinigungsgebührensatzung. Diese soll künftig Eigentümer von Eckgrundstücken entlasten, andere müssen künftig mehr zahlen. Eine Info-Veranstaltung gibt es am Dienstag, 17. Dezember, im Rathaus – für Hausverwaltungen um 16 Uhr, für alle Bürger um 19 Uhr.

Die Stadt erhöht den Vergnügungssteuersatz für Spielhallen von aktuell 18 auf 20 Prozent.

Abgesehen von unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben kassiert die Stadt künftig Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehr.

Der Rat der Stadt segnete überplanmäßige Mehrausgaben für den Neubau der Kita am Sportzentrum Süd in Höhe von 700 000 Euro und für den Neubau der Mensa und Krippe in Gamsen in Höhe von 600 000 Euro ab.

Die Stadt will dem Weinbergstor an der Kreuzung Lüneburger Straße/ Celler Straße/Am Weinberg/ Torstraße ein neues Gesicht geben. Bis die Planungen in Gang kommen, gilt für dieses Areal eine Veränderungssperre.