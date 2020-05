Neues Bistro-Restaurant: Arbeiten sind gestartet

Gifhorn

Es gibt in Zeiten der Corona-Krise auch positive Nachrichten aus der Gastronomie: In den Sandmühlen-Komplex zieht noch im Sommer ein modernes Bistro-Restaurant ein. Allerdings ist der ursprünglich für Anfang Juli geplante Eröffnungstermin vermutlich nicht zu halten.

L’Osteria-Chef Werner Beilke und Ehefrau Songül nutzen für ihr neues Gastro-Angebot die Geschäftsräume des früheren Modespiegels Zacharias und hatten im ersten Quartal des Jahres Sandmühlen-Eigentümer Henning Kepper von ihrem pfiffigen Gastronomie-Konzept überzeugt – und einen Mietvertrag unterschrieben.

Ein Loch in der Decke

„Vor drei Wochen sind die Arbeiten angelaufen“, berichtet Beilke, der neben der L’Osteria auch den BSK-Eventsaal führt. Gemeinsam mit Henning Kepper – der Bauingenieur aus Dalldorf hat den Sandmühlen-Komplex 1998 gekauft – sei das Umbau-Projekt inzwischen auf den Weg gebracht worden. In den Geschäftsräumen sind Zwischenwände entfernt worden, um Platz für das neue Burger-Restaurant zu schaffen.

„Vor wenigen Tagen ist auch eine Öffnung in die Betondecke des Erdgeschosses geschnitten worden, um einen Zugang in das Untergeschoss zu schaffen, in dem sich die Toiletten befinden“, so Beilke. Die Räume, in denen früher einmal „Unser Aller Partykeller“ untergebracht war, will Beilke nach Fertigstellung später als Lager nutzen.

Noch einiges zu tun

„Die Treppe wurde jedoch noch nicht eingebaut“, sagt Beilke und verweist darauf, dass auch in der Corona-Krise die meisten Handwerksbetriebe volle Auftragsbücher hätten. „Darum wird der ursprünglich schon für Anfang Juli geplante Eröffnungstermin auch nicht zu halten sein“, glaubt der erfahrene Gastronom. In den nächsten Wochen müsste nämlich noch ein Teil des Fußbodens erneuert werden. Ferner stünden Malerarbeiten an. Eine Menge Zeit werde der Einbau der Küche in Anspruch nehmen. „Die Geräte habe ich bereits bestellt“, so Beilke.

Ehefrau Songül freut sich bereits riesig darauf, in dem neuen Bistro-Restaurant mit dem Namen „Burger & Fries Atelier“ die Gäste bewirten zu können. „Die Lage ist einfach einmalig, das wird klasse“, steht für sie bereits jetzt fest.

Im Sandmühlen-Komplex wird bereits gearbeitet: Außenwerbung macht auf das neue Bistro-Restaurant aufmerksam, das im Sommer eröffnet werden soll. Quelle: Sebastian Preuß

Pommes frisch geschnitten

Ein normales Imbiss-Restaurant ist das „Burger & Fries Atelier“ jedoch nicht: Auf der Karte werden hochwertige Premium-Burger zu finden sein. Zudem sollen frische Pommes, die aus Agria-Kartoffeln selbst geschnitten werden, zum Angebot gehören. Mit verschiedenen Saucen will das Ehepaar Beilke die Pommes auch als Hauptgericht servieren. Zudem sollen „vegetarische Burger“ ins Angebot aufgenommen werden. Ferner gibt’s diverse Heiß- und Kaltgetränke.

Über die zeitliche Verzögerung bei der Eröffnung ist Werner Beilke nicht besonders traurig. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sowieso nicht einfach, die Kundschaft zu bedienen“, verweist der Unternehmer auf die scharfen Corona-Hygiene-Bestimmungen. Möglicherweise gebe es bis zum Sommer weitere Lockerungen der Vorgaben, hofft der Gastronom.

Die Scheiben des zukünftigen Bistro-Restaurant hat das Ehepaar Beilke inzwischen mit Werbung beklebt: „Um auf das neue Gastronomie-Angebot hinzuweisen und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Service zu finden.“

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten für das „Burger & Fries Atelier“, zu dem auch eine überdachte Außensitzfläche gehört, stehen bereits fest. Werner und Songül Beilke wollen täglich von 11 bis 22 Uhr für ihre Gäste da sein.

Von Uwe Stadtlich