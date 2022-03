Schnelle Stahlkugeln, knallbunte Lichter und schrille Sounds: Wer am Flipper punkten will, muss Fitness und Konzentration mitbringen – und darum geht’s im Frühjahr in Gifhorn. Die besten nationalen und internationalen Cracks messen sich in der Stadthalle. Der Termin steht. Es gibt auch ein Mitmach-Programm.