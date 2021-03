Gifhorn

In kurzer Zeit nahm die Idee Fahrt auf, im Mai könnte es schon fix sein und Gifhorn als Fairtrade-Stadt zertifiziert sein. „Alle Unterlagen sind zusammen, um den Antrag einreichen zu können“, verkündete Rüdiger Wockenfuß in der Runde der Projektpartner am Mittwoch. Seine Partei, die Grünen, hatte mit der CDU den politischen Willen formuliert.

„Dass 16 Partner dabei sind, ist richtig, richtig gut“

Den Ball ins Rollen gebracht hatten die Jugendlichen von Fridays for Future. „Wir haben das gefordert, es hat geklappt. Dass 16 Partner dabei sind, ist richtig, richtig gut“, sagte Philip Knotz. Für Parents for Future ergriff Hagen Schink das Wort: „Unfairer Handel ist nicht nur unsozial, sondern zerstört auch die Umwelt.“ Für ihn ganz klar, dass der Fairtrade-Gedanke noch lange nicht zu Ende gedacht ist in Gifhorn. „Ich fordere die Stadt auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen.“

Weltladen freut sich über viele Mitstreiter

Offene Türen rennt die Aktion bei Christa Bausch vom Weltladen ein. „Ein super Zeichen, dass die Stadt auf den Zug aufspringt.“ Auch bei Roland Bursian von Der Hof in Isenbüttel war keine Überzeugungsarbeit nötig: „Es geht um Menschenwürde, das geht nur gemeinsam.“

Geldinstitute setzen auch auf Nachhaltigkeit

Vertreter von Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und Volksbank BraWo signalisierten ebenfalls, wie wichtig es ihnen sei, das Thema Nachhaltigkeit in der Region zu unterstützen. Als ein Beispiel nannte Stefan Theine von der Volksbank, das Geldinstitut werde Räume etwa für Ausstellungen zur Verfügung stellen. Für die Sparkasse berichteten Birgit Krüger und Imke Rühe von der Idee, im Sommer Vereine mit Fairtrade-Bällen auszustatten.

Auch an den Schulen ist Fairtrade ein großes Thema

Engagiert in der Steuerungsgruppe sind auch die Stadtwerke. Patricia Bach: „Unser Ziel ist es, Gifhorn grün zu machen.“ Carsten Melchert, Leiter der BBS 2, sowie Guido Klosterberg, Lehrer am Otto-Hahn-Gymnasium, stehen beispielhaft dafür, wie sich Schulen beim Fairtrade-Gedanken einbringen können.

Erste positive Signale aus Handel und Gastronomie

Nach drei Monaten Projektarbeit sieht Martin Ohlendorf, Chef der Gifhorner Wirtschaftsförderung, schon zufrieden auf das Geleistete zurück. „Ein Mega-Thema“, das in vielen Gesprächen zeige, wie gut der faire Gedanke schon jetzt ankomme. Handel und Gastronomie hätten auch schon positive Signale gezeigt.

Zertifikat muss alle zwei Jahre erneut beantragt werden

Weitere Partner und viele weitere Ideen sind gerne gesehen. Schließlich muss die Stadt alle zwei Jahre wieder beweisen, dass sie zurecht den Titel Fairtrade trägt. Wockenfuß hofft: „Vielleicht wollen sich auch Schulen zertifizieren lassen.“

Von Andrea Posselt