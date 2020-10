Gifhorn

Verdi läutet die nächste Streikrunde für den öffentlichen Dienst ein – Gifhorn ist nach Aussage der Gewerkschaft jedoch nicht betroffen. Arbeitsniederlegungen wird’s jedoch in benachbarten Großstädten geben. Weil die Tarifverhandlungen gescheitert sind, dauert der Streik an. „Stadt und Landkreis Gifhorn bleiben vorerst verschont“, versichert Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller. Wie auch schon bei den ersten Warnstreiks fokussiere sich Verdi weiterhin auf die Großstädte. Für Pendler bedeutet das, dass auch die Busse der kreiseigenen VLG sowie der anderen Busgesellschaften im Landkreis Gifhorn auf den Buslinien im Landkreis am Mittwoch ohne Einschränkungen fahren.

Von Uwe Stadtlich