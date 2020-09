Gifhorn

Der Platz reicht einfach nicht mehr aus: Darum soll Gifhorn ein neues Frauenhaus bekommen. Der Caritasverband – Träger der Einrichtung – feilt bereits an einem entsprechenden Konzept, um den Zufluchtsort den aktuellen Anforderungen anzupassen.

„Wir betreiben das Frauenhaus seit 1993, doch in dem jetzigen Gebäude führt die räumliche Enge immer wieder zu schwierigen Situationen“, weiß Martin Wrasmann, Aufsichtsratsvorsitzender des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Gifhorn. Gemeinsam mit Caritas-Vorstand Michael Gruber beschäftigt er sich inzwischen intensiv mit einem neuen Konzept. Es soll Frauen und deren Kindern, die sich durch Misshandlung und Bedrohung in einer akuten Notlage befinden, ausreichend Raum bieten.

„Räumliche Enge und personelle Deckelung“

„Im jetzigen Gebäude gibt es lediglich Platz für acht Frauen und sechs Kinder“, spricht Wrasmann von „räumlicher Enge und personeller Deckelung“, die nicht mehr zeitgemäß sei. „Die Anforderungen haben sich komplett geändert – darauf müssen wir reagieren“, steht für Martin Wrasmann fest. Das neue Konzept – erste Überlegungen dafür starteten 2019 – habe betroffene Frauen und ihre Kinder in Gänze im Blick. „Neben dem Schutz der Betroffenen geht’s auch um Prävention und Nachsorge“, kündigt der Caritas-Aufsichtsratschef an.

Hilfe für Frauen bei der Eingliederung

Helfen wolle der Verband den Opfern bei der Eingliederung, die betroffenen Frauen sollen ferner bei der Suche nach einer neuen Wohnung oder Kita-Plätzen unterstützen werden. Der Caritasverband möchte zudem ein Schutzkonzept „Gewalt gegen Männer“ und ein Beratungsangebot für Zwangsprostituierte schaffen, so Wrasmann. Zusätzlich müsse eine dauerhafte Schutzwohnung für Notfälle eingerichtet werden.

„Um das neue Konzept vernünftig umsetzen zu können, ist ein Neubau zwingend erforderlich“, so Wrasmann. Gespräche in diese Richtung habe es inzwischen gegeben. Das Ziel: In dem neuen Gebäude will Gifhorns Caritas ausreichend Raum für zwölf Frauen und für deren Kinder schaffen.

„Wir sind sehr froh, dass wir uns mit der Politik und der Landkreisverwaltung inzwischen auf einen Weg verständigen konnten, der als Ziel ein umfassendes Konzept für ein Schutzhaus im Landkreis Gifhorn hat“, ist Wrasmann zufrieden. Mit dem Projekt würden sich die zuständigen politischen Gremien demnächst befassen. „Bereits im letzten Jahr hatte der Kreistag die Summe von 30 000 Euro in den Haushalt eingeplant, um mit Hilfe einer externen Beratung ein umfassendes Konzept für das Frauenhaus ausarbeiten zu können“, ergänzt Anna Neuendorf ( SPD), Sozialausschussvorsitzende im Gifhorner Kreistag.

In Gifhorns Frauenhaus erfolgt die Betreuung der Betroffenen derzeit durch zwei sozialpädagogische Fachkräfte und eine Hauswirtschafterin. Vier Rufbereitschaften stellen zudem an jedem Tag in der Woche eine 24-Stunden-Erreichbarkeit sicher.

Von Uwe Stadtlich