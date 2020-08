Gifhorn plant dieses Jahr noch zwei verkaufsoffene Sonntage

Gifhorn

Der lokale Handel ist durch die Corona-Pandemie arg gebeutelt. Zeitweise mussten viele Geschäfte ganz schließen, Aktionen fielen aus, das beliebte Sonntags-Shopping gab es in diesem Jahr noch gar nicht. Das soll sich jetzt ändern.

Zwei verkaufsoffene Sonntage soll es bis Jahresende in Gifhorn geben. Bis zu vier hatte nun das Land Niedersachsen genehmigt, und zwar ohne besonderen Anlass wie Messen, Märkte oder Stadtfeste. Da die Adventssonntage, der Sonntag nach Weihnachten sowie Volkstrauertag, Totensonntag und Allerheiligen ausgeschlossen sind, bleiben nicht mehr viele Termine übrig – der letztmögliche in diesem Jahr ist der 8. November. Und den will die City-Gemeinschaft belegen. Außerdem soll es am 27. September einen verkaufsoffenen Sonntag geben – im Rahmen eines Streetfood-Festivals.

Anzeige

Das Streetfood-Festival soll über insgesamt drei Tage laufen

Für den 8. November gibt es laut Udo von Ey, Vorsitzender der City-Gemeinschaft, bisher noch keine konkreten Pläne für ein Rahmenprogramm – denn die Abstimmung innerhalb der City-Gemeinschaft und mit der Stadt Gifhorn ist noch ganz frisch. „Und genehmigt ist das auch noch nicht, ich habe das Antragsformular noch hier liegen“, bestätigte von Ey auf AZ-Anfrage aber bereits die beiden Termine. Mit der Gewerkschaft Verdi und dem Gesundheitsamt müsse unter anderem noch gesprochen werden – mit letzterem auch wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ebenfalls noch nicht genehmigt ist der zweite Termin, aber: „Von der Stadt gibt es generell schon grünes Licht“, so von Ey. Und auch hier müssten noch Gespräche geführt werden. Unter anderem mit den Ausstellern, denn der verkaufsoffene Sonntag am 27. September soll im Rahmen eines Streetfood-Festivals stattfinden. „Die Abstimmung läuft in den nächsten Tagen. Wir müssen zum Beispiel sehen, welche Aussteller Zeit haben.“ Beginnen soll das Streetfood-Festival bereits am Freitag, 25. September, so der Plan. „Das ist ja ein enormer Aufwand für die Beschicker. Aber drei Tage, das lohnt sich dann wohl schon. Und im September können wir ja auch noch mit gutem Wetter rechnen“, ist von Ey zuversichtlich, viele Kunden in die Geschäfte und Freunde von Streetfood in die Fußgängerzone locken zu können. Das Streetfood-Festival sei auch der Grund gewesen, warum der verkaufsoffene Sonntag nicht ein Wochenende später am 4. Oktober stattfinden soll. „Da ist der Samstag ein Feiertag, der Tag der Deutschen Einheit. Da sind die Geschäfte zu, da lohnt auch so ein Festival nicht.“

Kirche denkt über eine Aktion zum verkaufsoffenen Sonntag nach

Solidarisch zeigt sich angesichts der aktuellen Situation der Kirchenkreis Gifhorn mit dem Handel in der sonst durchaus kontroversen Diskussion um die Notwendigkeit von verkaufsoffenen Sonntagen. „Der Kirchenkreis Gifhorn wird sich nicht dagegen stellen. Der Handel ist zurzeit wirklich in einer schwierigen Lage“, erklärt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. Der Kirchenkreis denkt derzeit darüber nach, den verkaufsoffenen Sonntag mit einer eigenen Aktion zu bereichern.

Von Thorsten Behrens