Gifhorn nimmt 20 Flüchtlinge aus Moria auf

Die Stadt Gifhorn und die Diakonie Kästorf wollen 20 Menschen aus dem griechischen Flüchtlingslager Moria aufnehmen – seit Juni gehört Gifhorn zu den Städten mit dem Titel „Sicherer Hafen“ und hat sich damit bereit erklärt, künftig in Seenot geratene Geflüchtete aufzunehmen. Wie Bürgermeister Matthias Nerlich jetzt mitteilte, sei es angesichts der katastrophalen Situation auf der Insel Lesbos eine christliche Verantwortung, schnell und unkompliziert zu helfen. Auch der Vorstand der Dachstiftung Diakonie Dr. Jens Rannenberg sagte: „Unser Leitbild wird von dem Auftrag bestimmt, Nächstenliebe zu leben. Daher ist es für uns selbstverständlich, die Plätze zur Verfügung zu stellen.“

Bereits am Dienstag hatte sich die Große Koalition in Berlin darauf geeinigt, insgesamt 1703 Flüchtlinge von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Die Dachstiftung Diakonie hofft, dass diese Anzahl noch weiter steigen wird. Allein die freiwilligen Initiativen der deutschen Kommunen zeigten, dass Deutschland alle 12 000 Menschen aufnehmen könnte.

Das vollkommen überfüllte Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos war in der vergangenen Woche abgebrannt. Tausende Menschen, die vor allem aus Afghanistan, Syrien und Afrika stammen, verloren ihre Unterkunft – unter ihnen auch Corona-Infizierte. Sie harren seitdem ohne Obdach, sanitäre Einrichtungen und medizinische Versorgung aus. Moria war das größte Flüchtlingslager Griechenlands und Europas. Zuletzt leben dort nach Medienangaben mehr als 12 000 Flüchtlinge und Migranten – bei einer Kapazität von nur 2 800 Plätzen.

