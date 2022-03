Gifhorn mit der landesweit zweithöchsten Corona-Inzidenz

Gifhorn

Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen für den Landkreis Gifhorn 684 Neuinfizierte, die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis seit März 2020 liegt damit bei 35.143. In den vergangenen sieben Tagen betrug sie 4.382. Das bedeutet ein erneutes Ansteigen der Sieben-Tage-Inzidenz um 176,6 Punkte auf jetzt 2.472,5. Landesweit ist das hinter der Grafschaft Bentheim mit 2.638,3 die zweithöchste Inzidenz. Am Gesundheitsamt wurden weitere 228 PCR-Tests vorgenommen.

Zurzeit gibt es akute Corona-Fälle im Christinenstift Gifhorn und im Pflegewohnhaus Calberlah. Die Lage in den Kitas: Krippe Rosengarten Gifhorn (zwei positive Tests, Quarantäne für eine Gruppe); Kita Bechtsbüttel (zwei positive Tests, Quarantäne für eine Gruppe); DRK-Kita Rötgesbüttel (drei positive Tests, Quarantäne für eine Gruppe); Kita Wesendorf Fuhrenmoor (ein positiver Test, Quarantäne für eine Gruppe); Kita Hankensbüttel 3 Mühlenstraße (ein positiver Test, Quarantäne für eine Gruppe); Kita „Zum Regenbogen“ Rühen (drei positive Test, Quarantäne für eine Gruppe); Krippe Rühen (ein positiver Test, Quarantäne für eine Gruppe).

Auf Intensivstation wird unverändert ein Covid-19-Patient behandelt, aber nicht beatmet. Und Helios selber informiert über 17 Covid-19-Patienten auf Normalstation, das sind zwei mehr als am Vortag.