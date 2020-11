Gifhorn meldet am Freitag 21 neue Corona-Fälle

Landkreis Gifhorn

Innerhalb von 24 Stunden gab es im Landkreis Gifhorn 21 neue Corona-Fälle, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Damit liegt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen jetzt bei 833. Es bleibt bei acht Todesfällen. 111 Neuinfektionen gab es in den vergangenen sieben Tagen, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz ist von 71,9 auf 62,9 gesunken. Das Gesundheitsamt Gifhorn hat 103 weitere Tests vorgenommen, die Gesamtzahl der Getesteten liegt jetzt bei 5 957.

Die Situation im Pflegeheim Osloß

Im Haus Empatica, dem Pflegeheim Osloß, gibt es einen weiteren Corona-Fall: Nachdem Anfang voriger Woche eine Pflegekraft und Ende der Woche dann eine zweite Pflegekraft sowie ein Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, meldet die Kreisverwaltung jetzt, dass beim zweiten Abstrich der Kontaktpersonen eine weitere Bewohnerin positiv getestet wurde. Das Testergebnis aller anderen Kontaktpersonen war negativ.

Nach einem positiven Corona-Fall in der DRK-Kita Schulstraße in Isenbüttel hatte das Gesundheitsamt vorsorglich für drei Kita-Gruppen und die Krippengruppe eine Quarantäne angeordnet. Mittlerweile liegt das Ergebnis des ersten Abstrichs vor: Alle Kinder sind negativ getestet.

Vier Personen in der Quarantänestation im Camp Lessien

Im Flüchtlingswohnheim in Brome ist eine weitere Person positiv auf das Virus getestet worden und zieht in die Quarantänestation des Flüchtlingscamps Ehra-Lessien um. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Pastor-Bammel-Hauses wurden negativ getestet. In der Quarantänestation wurden von den zwölf bereits positiv getesteten Personen drei erneut positiv getestet, die anderen neun sind genesen. Mit dem neuen aktiven Fall aus dem Pastor-Bammel-Haus sind derzeit vier Personen auf der Quarantänestation untergebracht.

Von der AZ-Redaktion