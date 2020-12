Gifhorn meldet 26 neue Corona-Fälle

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn sind am Mittwoch weitere 26 Corona-Tests positiv ausgefallen, insgesamt gab es inzwischen 1 203 positive Testergebnisse. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Auskunft der Kreisverwaltung bei 148. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken auf jetzt 83,8. Elf Bewohner des Landkreises sind an oder mit dem Virus verstorben. Das Gesundheitsamt hat im Verlauf des Mittwochs 146 weitere Corona-Tests gemacht, insgesamt sind es mittlerweile 7 257 Tests.

Findorff-Schule informiert auf ihrer Homepage

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, wurde an der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet, die vierte Klasse und zwei Lehrkräfte müssen bis 18. Dezember in Quarantäne. Auf der Homepage teilt die Schule mit, dass bis zu den Weihnachtsferien nicht mehr alle Klassen jeden Tag beschult werden können, da auch einige Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen in Quarantäne sind. Am Donnerstag und Freitag, 11. Dezember, fallen deshalb die sechsten Stunden aus, die Betreuung findet statt. Auf der Homepage gibt es auch einen Hinweis, welche Klasse Unterricht hat und welche nicht. So schnell wie möglich will Rektorin Andrea Rüther über die Elternvertreter informieren, wie der Unterricht nächste Woche geregelt wird.

An der IGS Gifhorn wurde eine Lehrkraft positiv getestet. Verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen werden vom Landkreis nicht angeordnet, da sich die betroffene Person durchgehend an das Hygienekonzept und die Mund-Nasen-Bedeckung gehalten hat.

Sechs freie Intensivbetten im Landkreis

Zwei Covid-19-Patienten sind aktuell in intensivmedizinischer Behandlung, beatmet werden muss keiner von ihnen. Es gibt sechs freie Intensivbetten.

Von der AZ-Redaktion