Gifhorn macht weiteren Schritt hin zur Fairtrade-Town

Die erste Hürde für den Antrag der Gruppe CDU/Grüne im Gifhorner Stadtrat, Gifhorn zur Fairtrade-Town zu machen, ist genommen. Mehrheitlich haben die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen der Stadt Gifhorn dafür gestimmt. Jetzt muss der Antrag noch am 3. Dezember durch den Verwaltungsausschuss und am 7. Dezember durch den Stadtrat. Im Wirtschaftsausschuss jedenfalls wurde schon einmal trefflich diskutiert.

Für die Auszeichnung zur Fairtrade-Town muss Gifhorn nachweislich fünf Kriterien erfüllen. Laut Ausschussvorsitzendem Rüdiger Wockenfuß (Gruppe CDU/Grüne) ist das „im Wesentlichen erreicht“. Es gebe bereits Läden, die fair gehandelte Produkte verkaufen – neun Einzelhändler und fünf Gastronomen –, mehrere Schulen, Vereine und Kirchen müssten nur noch unterschreiben, um in der noch zu gründenden Steuerungsgruppe mitzuwirken. 711 Städte deutschlandweit seien bereits Fairtrade-Towns, darunter Braunschweig und Wolfsburg. Gifhorn könne das Label für sein Stadtmarketing nutzen, so Wockenfuß. Und Schulen im Landkreis würden mit Blick auf ihren Bildungsauftrag – Unterricht zu Handel, Lieferketten, Globalisierung – bereits jetzt viel Interesse und Engagement zeigen. Zudem sei die Teilnahme freiwillig – wenn auch nach der Unterschrift verbindlich, so Wockenfuß.

„Wenn vieles davon schon funktioniert, wozu brauchen wir dann das Zertifikat?“

Doch was von den Initiatoren gerade in Zeiten von Corona als notwendig erachtet wird – nicht zuletzt weil die Krise gezeigt habe, dass es nicht weiter gehe wie bisher und jetzt globale Solidarität gebraucht werde –, wird von den Ablehnern gerade deswegen nicht befürwortet. Zumindest nicht aktuell. Sabine Irmler ( SPD) brachte es auf den Punkt: „Wir können nicht zustimmen. Handel und Gastronomie können wir den Aufwand derzeit nicht zumuten, die haben vor allem wegen Corona anderes zu tun.“

Unterstützung bekam sie von Meike Pollak (Gruppe ULG/ FDP). „Grundsätzlich bin ich für Fairtrade. Aber im Moment haben wir ganz andere Sorgen. Die Gastronomie ist vielfach geschlossen, Händler kämpfen um ihre Existenz. Wir können den Leuten da draußen nicht vermitteln, dass wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben genug andere wichtige Themen. Lasst uns erst einmal Corona überstehen.“ Und: Es sei nicht klar, was das Label wirklich für die Stadt bringe. „Das ist alles lobenswert. Aber wenn vieles davon ohnehin schon funktioniert, wozu brauchen wir dann ein Zertifikat?“

Den Verweis auf andere Themen ließ Wockenfuß nicht so gelten. „Ich sehe da keinen Konflikt, dass wir uns mit Fairtrade befassen und dafür mit anderen wichtigen Themen nicht. Wir gehen jedes Thema an, das auf den Tisch kommt.“

Das sind die fünf Kriterien, die für das Label erfüllt werden müssen Insgesamt fünf Kriterien muss die Stadt erfüllen, um das Label Fairtrade-Town zu erhalten: Erstes Kriterium ist ein Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels. Zielrichtung: Bei allen Sitzungen der Politik sowie im Büro von Bürgermeister Matthias Nerlich soll zukünftig nur noch fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt aus fairem Handel auf den Tisch kommen. Für Gifhorn hat die Kämmerei jährliche Mehrkosten von etwa 500 Euro errechnet. Im zweiten Kriterium wird die Bildung einer Steuerungsgruppe gefordert, die auf dem Weg zur Fairtrade-Town die Aktivitäten koordiniert. Bestehen soll die Gruppe aus mindestens drei Personen – Bürger, Politik und Wirtschaft sollen zu diesem Team gehören. Als drittes Kriterium wird die Einbindung von Wirtschaft und Handel verlangt. In Einzelhandelsgeschäften und bei Floristen sowie in Cafés und Restaurants sollen mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Neun Einzelhändler sowie fünf Gastronomen sollen bereits dabei sein. Über Fairtrade informieren und dafür kräftig werben: Darum geht’s beim vierten Kriterium. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine und Kirchen und Glaubensgemeinschaften sollen Info- und Bildungsaktivitäten zum fairen Handel auf den Weg bringen. Dabei sollen auch diese Projekt-Partner fair gehandelte Produkte anbieten. Das fünfte Kriterium sieht vor, dass die Steuerungsgruppe die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Fairtrade übernimmt. Die lokalen Medien sollen unterstützen und über das Projekt berichten.

