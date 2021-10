Wer am Montag aufmerksam durch Gifhorn fuhr, sah mehrere angestrahlte Gebäude. Pink war angesagt – als Zeichen für die Stärkung der Mädchenrechte in der Welt. Warum das so wichtig ist und was das Thema mit Gifhorn zu tun hat, erklären die Akteurinnen und Akteure.