Das beliebte Gifhorner Altstadtfest wird aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden können. Aber die Stadt hat sich mit ein paar Partnern zusammengetan und für das dritte Wochenende im August – dem üblichen Altstadtfest-Wochenende – ein paar Unterhaltungsangebote auf die Beine gestellt. Vom Donnerstag bis Sonntag, 19. bis 22. August, gibt es „erstmalig und hoffentlich einmalig“, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, das „AltSTATTfest“.

„Das AltSTATTfest wird nicht mit unserem Gifhorner Altstadtfest in der Fußgängerzone vergleichbar sein, das wäre aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen dort auch gar nicht möglich. Wir planen aber ein kleines, feines Programm, dass für tolle Sommerstimmung in der Stadt sorgen wird“, betont Gifhorns Erste Stadträtin Kerstin Meyer. Die Ausrichtung des neuen Veranstaltungsformates steht und fällt hierbei mit der Inzidenz. „Wir haben ein strenges Hygienekonzept entwickelt. Zusätzlich gilt: Die Veranstaltung wird nur ausgerichtet, solange die Inzidenz unter 35 liegt“, stellt Meyer klar.

Ein bisschen Wehmut ist da, weil auch dieses Jahr kein Altstadtfest im gewohnten Rahmen möglich ist. Deshalb hier ein paar Erinnerungen an 2019 – und anschließend heißt es, sich auf das AltSTATTfest zu freuen. Grund genug gibt es.

Das AltSTATTfest wird sich auf vier Veranstaltungsorte in der Stadt verteilen: Auf der Wiese der Allerwelle sind am Donnerstag, Freitag und Samstag in den Abendstunden verschiedene Konzerte regionaler Künstler und Bands geplant. Getreu dem Motto „dance in the box“ werden auf der Wiese kleine, abgegrenzte Bereiche für die einzelnen Besuchergruppen geschaffen, in denen die Abstandsgebote bestmöglich eingehalten werden können. Ein Vorverkauf steuert zusätzlich den Besucherstrom. Ein Teil des Erlöses aus dem Kartenverkauf wird an die vom Hochwasser betroffenen Gebiete gehen, der andere Teil wird als Getränkegutschein wieder an die Gäste zurückgegeben.

Auf dem zentralen Schillerplatz wird unterdessen ein Riesenrad für hoffentlich große Augen sorgen. Von hier aus werden Groß und Klein von Donnerstag bis Sonntag eine tolle Aussicht auf die Stadt genießen können.

Mit Saratoga Seven im Kavalierhausgarten swingen

Am Samstagabend geht es dann traditionell weiter. Der Kulturverein Gifhorn veranstaltet sein alljährliches Jazz-Konzert im Kavalierhausgarten. In diesem Jahr wird es coronabedingt eine Nummer kleiner ausfallen. Dank der Saratoga Seven Jazzband wird das der Stimmung aber mit Sicherheit nichts ausmachen.

Zu guter Letzt laden die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing GmbH und die City-Gemeinschaft Gifhorn dann am Sonntag, 22. August, von 13 bis 18 Uhr zum Verkaufsoffenen Sonntag mit Oldtimer-Meile in die Gifhorner Fußgängerzone.

