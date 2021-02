Gifhorn

Seit dem Wintereinbruch am Wochenende gab es in vielen Teilen Deutschlands Verkehrsbehinderungen aller Art: Auch in Gifhorn kam der Öffentliche Personennahverkehr mit Bussen und der Bahnverkehr zum Erliegen. Mancherorts nehmen die Bahndienstleister im Laufe des Mittwochs so langsam ihren Dienst wieder auf, mit Verspätungen auch in Gifhorn und Wolfsburg, und auch die Situation auf den Straßen entspannt sich etwas.

Präsenzunterricht startet am Donnerstag wieder Die Wiederaufnahme des Linienverkehrs im Landkreis Gifhorn ist für Donnerstag, 11. Februar, geplant. Die VLG weist allerdings darauf hin, dass es aufgrund der Straßenverhältnisse zu Einschränkungen kommen kann. Grundsätzlich kann der Präsenzunterricht im Szenario B an den allgemein- und berufsbildenden Schulen im Landkreis Gifhorn wieder planmäßig stattfinden. Eltern von Schülern bis zur zehnten Klasse, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen. Das gilt auch, wenn der entsprechende Haltestellenbereich nicht angefahren werden kann. Eltern und Schüler/innen werden dennoch gebeten, sich am Donnerstag ab 6 Uhr über mögliche Veränderungen aufgrund einer Verschlechterung der Witterungsverhältnisse auf der Internetseite der VLG und der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) zu informieren.

Auf den Internetseiten der Anbieter steht überall, der Hauptbahnhof in Wolfsburg sei nicht erreichbar, hieß es am Dienstag. Am Dienstagnachmittag wurde dann ein Busnotverkehr auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Hannover eingerichtet. Inzwischen haben Bahn und Enno die ersten Fahrten wieder aufgenommen – Stand Mittwochmittag.

Anzeige

Bahnhof Gifhorn Süd kann wieder angefahren werden

Auf AZ-Nachfrage am Mittwochmorgen erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, dass keineswegs der Wolfsburger Hauptbahnhof gesperrt oder nicht erreichbar sei, sondern der Bahnhof in Gifhorn nicht angefahren werden kann. Hier habe es in der Nacht zum Mittwoch erneut starken Schneefall gegeben, der sich zu unpassierbaren Schneeverwehungen aufgetürmt habe. Von Schneefall hatten die Gifhorner allerdings nichts mitbekommen, vermutlich waren eher die Verwehungen der Grund für das gesperrte Gleis. Dann gegen Mittag – erneut auf AZ-Anfrage – ein update: Der Bahnhof Gifhorn Süd werde wieder angefahren. Für den Bahnhof Gifhorn Stadt gebe es noch keine neuen Infos.

Auch Enno, der die Regionalbahn-Linien über Gifhorn befährt, konnte am Mittwochmittag erste Entwarnung geben. Die RE30 zwischen Hannover und Wolfsburg über Gifhorn fährt wieder, sagte Enno-Sprecher Björn Pamperin auf AZ-Anfrage. Für den RE50 Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim dagegen gab es noch keine Freigabe – dort bleibt der Busnotverkehr im Zweistundentakt bis auf Weiteres eingerichtet.

Der Erixx vermeldet auf seiner Homepage für die Strecke zwischen Uelzen und Braunschweig über Gifhorn, dass die Strecke weiter gesperrt ist, aber im Laufe des Tages ein zweiter Räumversuch durch DB Netz mit schwerem Räumgerät erfolgen soll – ob es funktioniert, ist offen.

Drei Punkte bereiten den Bahnbetrieben Probleme

Pamperin erklärte, woher die Einschränkungen kommen. So gebe es drei Problempunkte. Bahnhöfe könnten nicht angefahren werden, wenn vor Ort Weichen wegen der Kälte festgefroren seien. Zweitens gebe es an Bahnübergängen Spurrillen, die einen Zug zum Entgleisen bringen könnten, wenn die Zwischenräume vereist seien. Und drittens behinderten hohe Schneeverwehungen auf freien Strecken den Verkehr. „Theoretisch kann da ein Zug durch. Aber dabei bildet sich zwischen Gleis und Rad Eis, der Zug kann die Haftung auf der Schiene verlieren und entgleisen.“ Südlich von Gifhorn sei das Problem noch nicht beseitigt, hieß es am Mittwoch gegen 12 Uhr. Auf der Strecke des RE30 dagegen schon, so seien beispielsweise die Bereiche Leiferde und Calberlah, die schwer betroffen waren, inzwischen geräumt.

Langsam entspannt sich auch die Lage auf den Straßen wieder. So teilte die VLG am Mittwochnachmittag auf ihrer Homepage mit: „Nach aktuellem Stand ist für Donnerstag, 11. Februar, die Wiederaufnahme des Linienverkehrs einschließlich des VW-Berufsverkehrs geplant.“

Lesen Sie auch:

Von Catherine Langlotz und Thorsten Behrens