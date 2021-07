Gifhorn

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet der heilpädagogische Bauernhof „Der Hof“ in Isenbüttel mit fairen Produkten. „Im Kern unserer Arbeit geht es um Menschenwürde und den fairen Umgang mit Umwelt und Natur“, sagt Hofleiter Roland Bursian. Und deshalb ist Der Hof auch Teil der Fairtrade-Stadt Gifhorn. So darf sich Gifhorn jetzt nämlich nennen. Am Freitag wurde die Zertifizierung offiziell verkündet.

Für Rüdiger Wockenfuß, den Leiter der Steuerungsgruppe, ist die Zertifizierung ein Zeichen zum Aufbruch. Der Gedanke des fairen Handels soll weiter in die Stadt hinein getragen werden. Er geht von vielfältigen Impulsen aus. „Die Kampagne hat schon jetzt eine große Dynamik entfaltet“, sagte er.

Gifhorns Weg zur Fairtrade-Stadt begann im Dezember

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der Rat beschlossen, dass sich Gifhorn als Fairtrade-Stadt bewerben soll. Es folgte die Gründung der Steuerungsgruppe, die Ende März die Bewerbungsunterlagen einreichte. Außer dem Ratsbeschluss und der Steuerungsgruppe musste Gifhorn drei weitere Kriterien erfüllen: die Einbindung von Wirtschaft und Handel, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine oder Kirchen mit einbeziehen, und schließlich Öffentlichkeitsarbeit. „Diese Kriterien zu erfüllen, war kein Selbstläufer“, sagte Bürgermeister Matthias Nerlich.

„Es ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt geworden“, sagte Wockenfuß. Davon berichteten Vertreter aus den unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Etwa Philip Knotz als Vertreter von Fridays for Future. Er beschrieb die Diskrepanz zwischen Unterrichtsinhalten und Realität an vielen Schulen im Kreis Gifhorn. Während die Schülerinnen und Schüler im Unterricht etwas über fairen Handel lernten, sei bei den Produkten in Mensen und Kiosken davon oft nichts zu spüren. „Die Schulen sollten sich mehr mit dem Fair-Trade-Gedanken auseinander setzen“, sagte Knotz.

Fairer Handel beginnt in der Region

Bei dem Fair-Trade-Gedanken geht es aber nicht nur darum, Armut und Hunger auf der südlichen Erdhalbkugel zu bekämpfen. „Fairer Handel kann auch aus der Region kommen“, sagte Wista-Geschäftsführer Martin Ohlendorf. Als Beispiel dafür steht „Der Hof“. Die Gifhorner Goldschmiedemeisterin Beate Fritz arbeitet bereits seit 2014 mit fair gehandeltem Gold. Sie steht in der Fairtrade-Arbeitsgruppe für die Bereiche Handel und Gastronomie. Jeder Betrieb kann sich zertifizieren lassen. Er muss dafür mindestens zwei fair gehandelte Produkte in sein Sortiment aufnehmen. „Jede Gifhornerin und jeder Gifhorner kann mit ihrem oder seinem Konsumverhalten Verantwortung übernehmen“, sagte sie.

„Die Zertifizierung ist kein Endpunkt, sondern ein Startsignal“, erläuterte Wockenfuß. Jetzt soll Gifhorn deutlicher als Fairtrade-Stadt erkennbar werden. So soll es möglicherweise eine eigene Homepage, eine Übersicht mit den beteiligten Betrieben, Plakate oder Aufkleber für diese und auch Veranstaltungen geben. An erster Stelle steht dabei die offizielle Zertifizierungsfeier, für die es aber noch keinen Termin gibt. Zudem sind Autorenlesungen geplant. Und eine erste Schule im Kreis wolle sich als Fairtrade-Schule zertifizieren lassen, berichtete Wockenfuß, der auch auf Impulse für die Fußgängerzone hofft. 20 Unternehmen sind bislang an der Fairtrade-Stadt beteiligt – es sollen schnell mehr werden.

Von Christian Albroscheit