So sah Gifhorns Innenstadt vor 100 Jahren aus

Gifhorn in alten Ansichten: Ein Anfang des Jahres aufgetauchtes Foto anno 1945 vom Schillerplatz hat die Heimatforscher Heinz Gabriel und Günter Dröge in Bewegung gebracht. Die Aufnahme aus dem Haus der Aller-Zeitung und der Bericht der AZ über diesen Fund haben Dröge angespornt, in seinem unerschöpflichen Fundus alter Aufnahmen zu stöbern, um die AZ und ihre Leser mit durch die Stadt, wie sie einmal war, zu nehmen – diesmal rund um die Innenstadt.

Man muss schon ganz genau hinschauen, um die Location zu erkennen. Auch der Begriff Präparandenanstalt wird heute den wenigsten noch etwas sagen. Das heutige Gebäude ist eher als ehemalige Fritz-Reute-Realschule und jetzige Berufsschul-Außenstelle an der Konrad-Adenauer-Straße geläufig.

Präparandenanstalt anno 1915: Das Schulgebäude wurde 1901 bezogen. Heute ist es als ehemalige Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße ein Begriff. Quelle: Archiv Günter Dröge

„In dieser Bildungsanstalt wurde eine dreistufige Vorschule für die damaligen Lehrerseminare untergebracht, in denen man junge Volksschullehrer ausbildete“, erläutert Dröge. „Die Gifhorner Präparandenanstalt sorgte bis 1922 für den Lehrernachwuchs, bis man zur akademischen Ausbildung der Lehrer überging.“ Zwischenzeitlich war an der Stelle das Finanzamt untergebracht, bis zum Beginn des Schuljahres 1952/53 das gegründete Gymnasium – Vorläufer des Otto-Hahn-Gymnasiums – einzog.

Berufsschul-Außenstelle an der Konrad-Adenauer-Straße 2020: Die einstige Präparandenanstalt war zwischenzeitlich Finanzamt, Gymnasium und Fritz-Reuter-Realschule. Das Gebäude ist nicht mehr wieder zu erkennen. Quelle: Sebastian Preuß

Auch auf die Ansichtskarte von 1916 muss der Betrachter schon mindestens zweimal gucken, um zu erkennen, was sie zeigt. Es ist der Blick auf das, was die Gifhorner heute als Schillerplatz kennen. Wo heute der Döner-Imbiss an der Ecke residiert, war einst die Sparkasse. Im Hintergrund ist die Buchhandlung Dänzer zu sehen.

Schillerplatz anno 1916: Man muss schon genau hingucken, um die Location wieder zu erkennen. Damals verlief die Braunschweiger Straße noch geradeaus weiter – der Verlauf der späteren B 4. Quelle: Archiv Günter Dröge

„Auf der linken Seite der Aufnahme ist das kaiserliche Postamt (1888 bis 1934)“, sagt Dröge. „Die Oberpostdirektion mietete diese Räume zum 1. April 1888 vom Kaufmann Rimpau an, da die bisherigen Räume im Rennebergschen Haus am heutigen Steinweg 6 für den ständig wachsenden Verkehr unzureichend geworden waren.“ Das damalige Postamt dort musste einem Neubau weichen.

Schillerplatz 2020: Nicht mehr ganz so idyllisch wie noch vor 100 Jahren. Der Verkehrsraum dominiert die Optik. Quelle: Foto: Sebastian Preuß

Eine viertel Drehung im Uhrzeigersinn weiter kommt man an die Stelle, die die Ansichtskarte aus der Jahrhundertwende zeigt, die laut Dröge nie abgeschickt wurde. Auf ihr ist das Celler Tor am Weinberg zu sehen.

Celler Tor zur Jahrhundertwende: Schöner, ganz am rechten Rand des Bildes, war damals noch eine Sattlerei. Quelle: Archiv Günter Dröge

Schöner am rechten Bildrand war damals noch eine Sattlerwerkstatt. Das heutige Alt Gifhorn am linken Bildrand war laut Dröge eines der ersten Bürgerhäuser am Weinberg. Mittelfristig will die Stadt Gifhorn dieses Einfallstor umgestalten.

Celler Tor 2020: Die Stadt Gifhorn will mittelfristig diese Ecke umgestalten. Quelle: Sebastian Preuß

Die nächste Aufnahme ist eine der jüngsten in der Auswahl Dröges. Die 1940 verschickte Postkarte zeigt die im Jahr 1213 zum ersten Mal erwähnte Cardenap-Mühle. Das abgebildete Gebäude selbst ist aber „nur“ gut 100 Jahre alt, denn 1907 brannte der 1519 errichtete Vorgängerbau ab. Die Müller-Familie Liedtke übernahm die Mühle 1926.

Die Cardenap-Mühle anno 1940: Das Gebäude stammt aus dem frühen 20. Jahrhundert, der Vorgängerbau anno 1519 war 1907 abgebrannt. Quelle: Archiv Günter Dröge

Auch diese Stelle wird ihre Optik in absehbarer Zeit erheblich verändern. Der Bau des Mühlenquartiers hat begonnen und nimmt immer mehr Fahrt auf.

Cardenap-Mühle 2020: Das Bild wird sich in den kommenden Wochen und Monaten drastisch ändern, denn der Bau des Mühlenquartiers hat begonnen. Quelle: Sebastian Preuß

