So sah Gifhorns Marktplatz vor 100 Jahren aus

Gifhorn

Die Entdeckung eines alten Fotos vom Schillerplatz anno 1945, aufgenommen aus dem Haus der Aller-Zeitung, hat die beiden Heimatforscher Heinz Gabriel und Günter Dröge Anfang des Jahres elektrisiert. Der Bericht der AZ über diesen Fund hat Dröge angespornt, in seinem Archiv in zahllosen historischen Ansichtskarten-Scans zu stöbern, einem schier unerschöpflichen Fundus. Und zu fast jedem Motiv kann der Experte Geschichten erzählen. Dröge nimmt die AZ und ihre Leser mit durch die Stadt, wie sie einmal war.

Die geschneitelten Bäume vor der Westfassade reichen bei weitem noch nicht bis zum Sturz der beiden Türen der St. Nicolai-Kirche. Und im Hintergrund stehen Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz. Ansonsten ist die Kirche auf den ersten Blick als St. Nicolai zu erkennen.

Postkarte von 1900: Die St. Nicolai-Kirche ist auf den ersten Blick zu erkennen, auf den zweiten sieht der Kenner mehr. Quelle: Archiv Günter Dröge

Der Kenner weiß aber, was das Foto von 1900 noch zeigt: Die alte Sonnenuhr kurz unter der Stelle, wo das Fallrohr von der Dachrinne den Schwenk zur Hauswand macht. Noch auf Postkarten aus den der 1950-er Jahren war sie laut Dröge zu erkennen. „Bei Reparaturarbeiten Anfang der 1960-er Jahre wurde die Sonnenuhr abgenommen. Leider konnte der Verbleib der Sonnenuhr nicht geklärt werden.“

St. Nicolai Kirche 2020: Die alte Sonnenuhr ist längst Geschichte, die Bäume größer geworden. Quelle: Sebastian Preuß

In der Innenstadt hat sich wohl nirgends das Bild so geändert wie am Marktplatz. Das Haus des Schlachtermeisters Prilop an der Ecke Cardenap sei 1968 abgerissen worden, erinnert sich Dröge. In dem dreistöckigen Haus in der Bildmitte der 1913 versandten Karte, auch Kimmesches Haus genannt, war im 19. Jahrhundert die Druckerei der Aller-Zeitung untergebracht. Dieses Gebäude wurde 1970 abgerissen.

Postkarte von 1913: Die Fachwerkhäuser auf dem Marktplatz mussten 1968 und 1970 weichen. Quelle: Archiv Günter Dröge

An deren Stelle steht nun seit Mitte der 1980-er Jahre das aktuelle Rathaus der Stadt Gifhorn.

Gifhorner Marktplatz 2020: Das Rathaus steht dort seit Mitte der 1980-er Jahre. Quelle: Sebastian Preuß

Sein heutiges Aussehen hat der Ratsweinkeller in den 80-er Jahren bekommen, sagt Dröge. Die Postkarte zeigt eine Ansicht von 1910. Das Gebäude aus dem Jahr 1562 war lange Zeit das Rathaus.

Postkarte von 1910: Der Ratsweinkeller war schon vieles, unter anderem Rathaus, aber auch Hotel. Quelle: Archiv Günter Dröge

Auf der Postkarte ist auch zu erkennen, dass der Ratsweinkeller mal ein Hotel war. Laut Dröge wurde er zeitweise auch Ratskrug genannt. „Er wurde seinerzeit jeweils für einige Jahre an den höchstbietenden Wirt verpachtet.“ 1843 verkaufte die Stadt da Gebäude. Heute gehört es wieder der Stadt – die gerade wieder einen Pächter sucht.

Ratsweinkeller 2020: Das historische Gebäude wurde in den 1980-er Jahren aufwändig saniert. Quelle: Sebastian Preuß

Von Dirk Reitmeister