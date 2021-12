Gifhorn

Stühlerücken im Inspektionsgebäude in der Hindenburgstraße: Mit Oliver Meyer hat Gifhorns Polizei einen neuen Chef, der sich in Stadt und Kreis bereits bestens auskennt. Der 46-jährige Oberrat, der die Nachfolge von Thomas Bodendiek antritt, freut sich auf den Job – hat jedoch viele Herausforderungen zu bewältigen.

Bereits zum 1. Oktober hatte Polizeidirektor Thomas Bodendiek den Chefsessel freigemacht, um die Inspektionsleitung in Braunschweig zu übernehmen. Für seinen Nachfolger Oliver Meyer war am Montag der erste Arbeitstag – und für den Lehrter war es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. „Von 2013 bis 2015 habe ich nämlich den Einsatzbereich der Gifhorner Polizei verantwortet“, blickt Meyer – mit einer Polizistin verheiratet und Vater von einer Tochter (14) und einem Sohn (12) – auf seine Dienstzeit in Gifhorn zurück. Nun ist er wieder da, allerdings als Chef von mehr als 350 Männern und Frauen, 300 davon im Polizeidienst.

Führungserfahrung gesammelt

Meyer, der Führungserfahrungen unter anderem bei der Polizei in Göttingen, in Wolfsburg, in Braunschweig und auch im Innenministerium gesammelt hat, tritt sein neues Amt in einer nicht ganz einfachen Zeit an. Noch immer bestimmt Corona das Leben und damit auch die Arbeit der Gifhorner Polizei. Die Begleitung der „Montagsspaziergänge“ bezeichnet Meyer als Herausforderung. „Maßvoll schauen, welche Sanktionen notwendig sind“: Für die Einsatzkräfte, die täglich in Sorge um ihre eigene Gesundheit seien, keine einfache Aufgabe. „Trotz hoher Dienstbelastung wird versucht, die Urlaubsquoten auszuschöpfen, denn die Kolleginnen und Kollegen brauchen ihre Auszeiten“, so Meyer.

Angst vor Ansteckung

Angst vor einer Ansteckung mit der neuen Omikron-Variante: Um die Einsatzbereitschaft der Polizei in Gifhorn sicherzustellen, hat Meyer das Wechselschicht-Dienstmodell bis auf Weiteres auf Eis gelegt. „Kohortenbildung“ soll im Fall einer Infektion einen großflächigen Ausfall von Beamtinnen und Beamten verhindern. „Jeder hat zudem die Möglichkeit, sich täglich vor Dienstbeginn zu testen“, so Meyer. Die Impfquote bei Gifhorns Polizei sei „sehr hoch“ – und liege wie bei anderen Dienststellen in Niedersachsen bei über 90 Prozent.

Unfälle mit Toten und Verletzten vermeiden: Fortsetzen will der neue Polizeichef darum den Kampf gegen Raser auf den Straßen in Stadt und Kreis Gifhorn. „Die Verkehrsüberwachung bleibt ein Schwerpunkt-Thema“, verspricht der 46-Jährige. Die Anzahl der Tempo-Kontrollen sei 2020 und 2021 gesteigert worden. Dieser Kurs werde beibehalten.

Auch verdeckte Maßnahmen

Straftaten im Umfeld der Braunschweiger Straße habe Gifhorns Polizei im Blick, nehme sie ernst und werde sie nicht tolerieren, spricht Meyer „verdeckte und offene Maßnahmen“ seines Teams an. Diese hätten dort und auch an anderer Stelle Wirkung gezeigt: „Die Zahl der Rohheitsdelikte ist rückläufig“. Die objektive Lage und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stimmten dabei vielfach nicht überein. Die Polizei sei am Ball und zudem im Gespräch mit der Stadt. Es müsse auch über „soziale Projekte“ nachgedacht werden.

Kein zusätzliches Personal

Trotz zusätzlicher Aufgaben werde es 2022 keinen Personalzuwachs für die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter geben, so Meyer. Er sieht die Inspektion jedoch gut aufgestellt. Die Menschen könnten sich darauf verlassen, dass die Gifhorner Polizei weiterhin in der Fläche präsent sei. Es sei sichergestellt, dass die Einsatzkräfte rund um die Uhr „in akzeptablen Reaktionszeiten überall im Kreis verfügbar sind“.

Einsatzleiter geht

Verzichten muss Meyer allerdings ab sofort auf Einsatzleiter Christian Engel (43). Der wechselt nach vierjähriger Tätigkeit in Gifhorn am Donnerstag nach Braunschweig, um dort das Polizeidezernat 14 (Führungs- und Einsatzmittel) zu leiten. Seine Rolle übernimmt vorübergehend Uwe Jürges (55), bisheriger Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Gifhorner Inspektion.

Von Uwe Stadtlich