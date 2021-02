Gifhorn

Gifhorn blüht auf. Das gilt für Primeln und Hyazinthen ebenso wie für die Menschen, die es bei dem schönen Wetter nach draußen und in die Gärtnereien und Gartencenter zog. Die Sonnenstrahlen und die bunten Farben der Frühblüher hoben bei so manchem gleich die Laune, die Lebensgeister wurden wach. Ganze Paletten von Frühlingsblumen schleppten manche nach Hause.

„Ich brauche einfach Farbe“, stellte eine Kundin des Blumenhofs Neubokel fest und deckte sich mit ein paar Sträußen für die Wohnung ein. Und wo sie schon mal da war, nahm sie gleich noch einen Topf Kräuter mit. „Die sind sehr gefragt, man merkt, dass die Leute in der Corona-Zeit mehr zuhause kochen“, berichtet Mitarbeiterin Brigitte Becker. Und auf dem Balkon oder in einer geschützten Ecke halten auch Rosmarin und Thymian es schon draußen aus.

Zur Galerie Bunt muss es sein, farbintensiv, und am besten auch noch duftend. In Gifhorns Gärtnereien und Gartencentern ist der Frühling ausgebrochen, und die Kunden stürzen sich darauf.

Die Bienen genießen die Farbenpracht auf dem Blumenhof Neubokel auch

„Die Kunden stürmen uns, die Bienen auch“, lacht Brigitte Becker und zeigt auf die intensivfarbigen Primeln, die von den Bienen eines Imkers aus der Nachbarschaft umschwärmt werden. „Die Kunden freuen sich, dass sie endlich wieder selber aussuchen können, was sie möchten.“ Seit Anfang Februar waren bereits telefonische Bestellungen und Abholung am Tor möglich. Jetzt geht es erstmal darum, Schalen zu bepflanzen, vor der Haustür für einen Farbklecks zu sorgen. „Aber Hornveilchen und Stiefmütterchen und auch Zwiebelgewächse wie Tulpen und Osterglocken können durchaus schon in den Garten“, sagt Brigitte Becker. Ein bisschen Frost sei nicht schlimm, wenn’s nicht gleich wieder so kalt wird wie vor zwei Wochen, bestätigt auch Ruth Müller vom Grünen Garten.

Im Grünen Garten duftet es intensiv nach Hyazinthen und Primeln

Dort hat Manuela Hacke den ganzen Kofferraum mit bunten Frühlingsblumen voll gepackt. „Endlich Sonne“, freut sie sich. Nach einer Sporteinheit an der frischen Luft hat sie in der Gärtnerei ihre frisch bepflanzten Schalen abgeholt. „Die Winterbepflanzung musste weg, ich wollte Farbe vor der Haustür.“ Davon gibt es im Grünen Garten reichlich, inklusive des dazu passenden Duftes. „Das sind die Hyazinthen, aber auch die gelben Primeln duften intensiv“, sagt Annika Schliekmann. Dass die Gärtnerei die ganze Zeit über telefonisch erreichbar war und einen Abholservice angeboten hat, „wussten viele nicht“, berichtet sie. Umso größer sei die Freude gewesen, sich jetzt endlich wieder sehen zu können. „Der Kundenkontakt hat uns gefehlt, und den Kunden auch.“

Im Hagebaumarkt in Gamsen sind die bunten Blumen der Renner

Pünktlich zum ersten Hauch von Frühling kam diese Corona-Lockerung auch für die Gartencenter der heimischen Baumärkte. Gerüstet für den Ansturm hat sich der Hagebaumarkt in Gamsen fix mit einer Bestellung an Blumen am Montag. „Jetzt, wo der Schnee weg ist, sind die Menschen gierig auf etwas Farbe“, sagt Chefin Romy Holzmüller. Im Angebot hat sie unter anderem Primeln, Narzissen und Hyazinthen. Zum Teil steht die Ware vor der Tür, was den Kauf in Corona-Zeiten etwas erleichtert. Aber wer durchs Gartencenter schlendern möchte, kann das seit ein paar Tagen ungehindert und jederzeit tun. Fällt jemandem dann allerdings ein, er benötigt Tapete, Schrauben oder Handwerkerzubehör, den muss Romy Holzmüller etwas bremsen. Denn nach wie vor dürfen sich Privatkunden nicht frei im gesamten Baumarkt bewegen. „Aber man kann einen Mitarbeiter ansprechen, der bringt das gewünschte Teil dann an die Kasse.“ Oder aber man bestellt vorher online oder telefonisch.

Von Christina Rudert und Andrea Posselt