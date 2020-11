Gifhorn

Es geht um Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Handeln: Grüne und CDU wollen Gifhorn zur „Fairtrade-Town“ machen. Mit fair gehandelten Produkten soll die Stadt punkten und sich erfolgreich an einer internationalen Kampagne beteiligen.

„Die Stadt Gifhorn beteiligt sich an der internationalen Kampagne „FairtradeTowns“ und strebt den in Deutschland von TransFair verliehenen Titel Fairtrade-Town an“, formulieren Grünen-Fraktionsvorsitzende Nicole Wockenfuß und CDU-Chef Thomas Reuter ihr Ziel in einem gemeinsamen Antrag. Zur Erlangung dieses Titels müsse sich die Stadt Gifhorn jedoch verpflichten, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die fünf geforderten Kriterien zu erfüllen. Ziel der Kampagne sei es, dass sich verschiedene Akteure aus Gifhorn Hand in Hand für den fairen Handel einsetzen.

Umdenken beim Kaffeegenuss im Rathaus

Eine Forderung von Reuter und Wockenfuß: Ein Beschluss der Stadt Gifhorn, der festlegt, dass bei allen Sitzungen der Ausschüsse und des Rates sowie im Bürgermeisterbüro Kaffee sowie ein weiteres Produkt aus fairem Handel auf den Tisch kommt.

Den Gifhorner Handel mit ins Boot nehmen

Mit ins Boot nehmen wollen CDU und Grüne auch die Wirtschaft. Ein weiteres Kriterium sieht nämlich vor, dass in den lokalen Einzelhandelsgeschäften (darunter auch Floristen) sowie in Cafés und Restaurants Fairtrade-Produkte angeboten werden (jeweils mindestens zwei, die Anzahl der Geschäfte und gastronomischen Betriebe richtet sich nach der Einwohnerzahl).

„Fairtrade-Town“ Gifhorn: Auch der Einzelhandel soll mit ins Boot geholt werden. Diesen Antrag stellen CDU und Grüne gemeinsam. Quelle: Bernd Weißbrod/dpa (Archiv)

Eine weitere Vorgabe ist, dass in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen Fairtrade-Produkte verwendet werden und dort auch Bildungsaktivitäten zum Thema „Fairer Handel“ auf der Agenda stehen. Koordinieren soll das Projekt übrigens eine Steuerungsgruppe, auch die Unterstützung der Medien gehört zu den vorgegebenen Kriterien.

Vorbildfunktion für die Bürgerschaft

„Die Fairtrade-Towns-Kampagne bietet einen Startschuss für ein faires, nachhaltiges Engagement in einer Kommune. Angeknüpft an die Lokale Agenda 21 übernimmt eine Fairtrade-Town soziale Verantwortung und damit eine Vorbildfunktion für Bürgerinnen und Bürger“, begründen Wockenfuß und Reuter ihren gemeinsamen Vorstoß.

Die Kriterien: So wird Gifhorn Fairtrade-Town Für die Auszeichnung zur Fairtrade-Town muss Gifhorn nachweislich fünf Kriterien erfüllen. Engagement für den fairen Handel auf verschiedenen Ebenen wird gefordert. Und so funktioniert’s. Erstes Kriterium ist ein Ratsbeschluss zur Unterstützung des fairen Handels. Zielrichtung: Bei allen Sitzungen der Politik sowie im Büro von Bürgermeister Matthias Nerlich soll zukünftig nur noch fair gehandelter Kaffee und ein weiteres Produkt aus fairem Handel auf den Tisch kommen. Der Beschluss ist als beglaubigte Kopie der Bewerbung beizufügen. Im zweiten Kriterium wird die Bildung einer Steuerungsgruppe gefordert, die auf dem Weg zur Fairtrade-Town die Aktivitäten koordiniert. Bestehen soll die Gruppe aus mindestens drei Personen – Bürger, Politik und Wirtschaft sollen zu diesem Team gehören. Als drittes Kriterium wird die Einbindung von Gifhorns Wirtschaft und Handel verlangt. Vorgabe: In Gifhorns Einzelhandelsgeschäften und bei Floristen sowie in Cafés und Restaurants sollen mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Richtwert ist dabei Gifhorns Einwohnerzahl sein. Über Fairtrade informieren und dafür kräftig werben: Darum geht’s beim vierten Kriterium. Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Vereine und Kirchen und Glaubensgemeinden sollen Info- und Bildungsaktivitäten zum fairen Handel auf den Weg bringen. Dabei sollen auch diese Projekt-Partner fair gehandelte Produkte anbieten. Klappern gehört zum Handwerk: Darum sieht das fünfte Kriterium vor, dass die Steuerungsgruppe die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Fairtrade übernimmt. Die lokalen Medien sollen unterstützen und über das Projekt berichten.

Sollte es Gifhorn gelingen, den Titel „Fairtrade-Town“ zu erlangen, befindet sich die Stadt übrigens in guter Gesellschaft. Weltweit gibt es nämlich bereits über 1400 Fairtrade-Towns in über 24 Ländern. In Deutschland sind es zurzeit 703 Städte.

Am 23. November befasst sich der Wirtschafts- und Finanzausschuss mit dem Thema, am 3. Dezember der Verwaltungsausschuss und am 7. Dezember Gifhorns Stadtrat.

Von Uwe Stadtlich