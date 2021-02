Gifhorn auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt: Drei Akteure berichten, warum sie mitmachen

Gifhorn

Als Christa Bausch aus dem Süden Deutschlands nach Gifhorn zog, spielte Fairtrade hier noch keine große Rolle. „Im Süden war das Thema schon sehr verbreitet, es gab überall Weltläden.“ Seit fünf Jahren ist das auch in Gifhorn der Fall, dafür hat Christa Bausch gesorgt. Und hier wie anderswo steht der Weltladen für fair gehandelte Produkte, Kunsthandwerk ebenso wie Lebensmittel und Textilien. Damit ist er ein wichtiger, aber längst nicht der einzige Baustein der Initiative, aus Gifhorn eine Fairtrade-Stadt zu machen. Warum sie daran mitarbeiten, dass Fairtrade zum nachhaltigen Trend in der Zickenstadt wird, berichten Christa Bausch, Martin Ohlendorf von der Wista und Rüdiger Wockenfuß als Politiker – die beiden letzteren sind Koordinatoren der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt.

Eine wirtschaftliche Bekämpfung von Flutursachen

„Die Beweggründe für unser Engagement sind vielschichtig“, sagt Christa Bausch. Die Qualität der Produkte spielt eine Rolle, aber auch das Wissen um Arbeits- und Lebensbedingungen im globalen Süden. „Da herrscht Ausbeutung, von der Wertschöpfung bleibt dort nichts hängen.“ Fairtrade, der faire Handel – sprich: Produkte werden nicht zu dem Preis verkauft, den Hersteller diktieren, sondern zu einem Preis, der ihrem tatsächlichen Herstellungswert entspricht –, gehe über reine Entwicklungshilfe hinaus: „Die Menschen bekommen ein faires Einkommen und ordentliche Arbeitsbedingungen, sodass sie selber in Infrastruktur, in die Ausbildung ihrer Kinder investieren können.“ Das hat Auswirkungen auf Flüchtlingsströme: „Wer einen fairen Lohn und ein gutes Auskommen hat, kann bleiben“, stellt Christa Bausch den Zusammenhang her. Fairtrade sei also auch eine wirtschaftliche Bekämpfung von Fluchtursachen.

Die Steuerungsgruppe ist gesellschaftlich breit aufgestellt

Wockenfuß, der bei den Grünen politisch aktiv ist, gehört seit zwei Jahren dem Weltladen-Verein an. „Das Thema beschäftigt mich aber schon seit mindestens zehn Jahren.“ Nachdem der Rat der Stadt Gifhorn mehrheitlich beschlossen hatte, sich auf den Weg Richtung Fairtrade-Stadt zu machen, übernahm er gemeinsam mit Ohlendorf die Koordination der Steuerungsgruppe. „Dabei geht es darum, möglichst breit aufgestellt zu sein“, zählt er auf, wer alles dazu gehört: Fridays for Future und Parents for Future, Kirche und Schulen, ein Gastronom und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, Einzelpersonen und die KVHS. „Und wir sind noch mit weiteren Institutionen im Gespräch.“ Ohlendorf ergänzt: „Aber es kann auch jede Einzelperson dazu kommen, die sich mit der Frage beschäftigt, wie wir in Zukunft leben und was wir ändern wollen.“

Wie wird Gifhorn zur Fairtrade-Stadt? Gifhorn will Fairtrade-Town werden. Die Steuerungsgruppe, die diese Initiative voran bringt, kann und will nicht alleine dafür sorgen, sondern hofft auf zahlreiche Menschen, die mitmachen. Wie das gehen kann, ist Thema einer Online-Schulung am Dienstag, 16. Februar, und Donnerstag, 18. Februar, jeweils von 17 bis 19.30 Uhr. Was heißt „fair“ überhaupt? Was ist Fairtrade, und wie funktioniert das System? Warum ist es gut, eine Fairtrade-Stadt zu werden? Referentin ist Christine Immhoff vom Verein Transfair. Wer Interesse hat, dabei zu sein, dabei zu sein, kann sich bei Martin Ohlendorf von der Wista melden unter Tel. (0 53 71) 61 80 89 21 oder per Mail an martin.ohlendorf@wista-gifhorn.de. Unter diesen Kontaktdaten erfahren auch alle Interessierten mehr über die Arbeit der Steuerungsgruppe und wie sie sich selber engagieren können.

Die Initiative geht über das Erreichen eines Zertifikats hinaus

Wenigstens hier vor Ort dazu beitragen, die Welt ein bisschen zu verbessern, das ist ein Anliegen der Akteure, wie sie mehr oder weniger klar formulieren. Deshalb ist es nicht damit getan, dass Gifhorn irgendwann bald ein Zertifikat als Fairtrade-Stadt bekommt, sondern „der Fairtrade-Gedanke muss sich in der Stadt etablieren“, betont Wockenfuß. Für das Zertifikat reicht es beispielsweise, dass neun Einzelhändler der Stadt Fairtrade-Produkte verkaufen. „Das haben wir erreicht, ebenso wie wir schon mündliche Zusagen von fünf Gastronomen haben, jeweils mindestens zwei Fairtrade-Produkte anzubieten“, berichtet Wockenfuß. Aber nun sollen noch mehr Einzelhändler und nicht nur Vertreter der Lebensmittel-Branche animiert werden, entsprechende Produkte in ihr Sortiment aufnehmen. Und auch Bildungsarbeit gehört dazu. „Die KVHS befasst sich zum Beispiel mit dem Thema Nachhaltigkeit, in der Kirche gehören Weltgebetstag und die Sternsingeraktion dazu“, sagt er.

„Mich beeindruckt der Zusammenschluss von Machern, die überlegen, wie sie Ideen umsetzen können“, ist Ohlendorf vom Start der Fairtrade-Steuerungsgruppe ganz begeistert. „Und ich habe das Gefühl, der Impuls dafür kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir wollen was verändern.“

Von Christina Rudert