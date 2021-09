Gifhorn

Die Planungen laufen, notwendige Gespräche werden geführt: Die City Gemeinschaft Gifhorn will 2021 einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag auf die Beine stellen. Das Event soll in sechs Wochen über die Bühne gehen. Geplant ist als Rahmenprogramm ein Streetfood-Festival in der Innenstadt. Ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet, hängt jedoch von den Infektionszahlen und den damit verbundenen Corona-Spielregeln ab.

Weil der Pandemie-Lockdown auch Gifhorns Einzelhandel hart getroffen hat, sind verkaufsoffene Sonntage für viele Geschäftsleute ein wichtiges und geeignetes Mittel, um Kundschaft in die Fußgängerzone zu locken und Umsätze zu generieren. „Wir planen mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 7. November“, sagt Udo von Ey, Vorsitzender der Gifhorner City-Gemeinschaft (CGG). Ein entsprechender Antrag sei inzwischen bei der Stadt gestellt worden. Die Genehmigung stehe noch aus.

Noch nicht in trockenen Tüchern

„Ein Streetfood-Festival ist als Begleitprogramm geplant“, so der CGG-Chef. Erste Kontakte mit den Standbetreibern habe es inzwischen gegeben. „In trockenen Tüchern ist die Veranstaltung noch nicht“, verweist Udo von Ey darauf, dass die Umsetzung des zweiten und letzten verkaufsoffenen Sonntages in 2021 von den Corona-Rahmenbedingungen abhänge. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und haben die Infektionszahlen selbstverständlich im Blick“, so der CGG-Chef. Udo von Ey hofft natürlich darauf, dass es für diesen verkaufsoffenen Sonntag grünes Licht gibt. „Der Termin wurde bewusst gewählt, denn Anfang November läuft bereits das für den Einzelhandel sehr wichtige Weihnachtsgeschäft an.“

Eigenes Hygiene-Konzept

Einen verkaufsoffenen Sonntag in Kombination mit einem dreitägigen Streetfood-Festival erlebten die Gifhornerinnen und Gifhorner letztmalig am 27. September des vergangenen Jahres. Die City-Gemeinschaft entwickelte dafür extra ein eigenes Corona-Hygiene-Konzept und setzte zur Einhaltung der Auflagen einen eigenen Sicherheitsdienst ein. Elf Street-Food-Stände waren mit von der Partie.

Streetfood-Festival als Rahmenprogramm: Der Antrag für einen Verkaufsoffenen Sonntag am 7. November in Gifhorns Fußgängerzone ist gestellt. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

2021 gab es bisher erst einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Dieser fand am 22. August von 13 bis 18 Uhr statt. Als Begleitprogramm gehörte eine Oldtimer-Meile dazu. Hunderte von Besucherinnen und Besuchern fanden den Weg in die Fußgängerzone – jedoch nicht alle Geschäfte öffneten an diesem Tag ihre Türen.

Von Uwe Stadtlich