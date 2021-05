Gifhorn: Zwei neue Kitas starten im Sommer 2022

Gifhorn

Zum Sommer nächsten Jahres soll die Kita Büchenkamp in Gamsen den Betrieb aufnehmen. Ortsrat Gamsen und der zuständige Fachausschuss der Stadt Gifhorn gaben jetzt ihre Zustimmung für die Errichtung der Kita und dafür, dass die Stadt die Trägerschaft übernimmt.

Ein Investor plant an der Ecke Hamburger Straße/Platendorfer Straße ein Ambulantes Haus mit Tagespflege, Seniorenwohnen und schließlich der Kita. Für diese hat er der Stadt Gifhorn die Trägerschaft angeboten. „Das ist ein Leuchtturmprojekt“, sagte Jens Brünig, Fachbereichsleiter Bildung und Jugend bei der Stadt Gifhorn. Der Kita-Bedarf in Gamsen ist laut Stadtverwaltung hoch. Derzeit würden in der dortigen Kita zwei zusätzliche Gruppen in Containern betreut, die eigentlich nur bis zur Fertigstellung des Neubaus genutzt werden sollten.

Die Kita Büchenkamp in Gamsen ermöglicht Begegnungen zwischen Alt und Jung

Das Projekt biete auch im pädagogischen Sinn einen modellhaften Charakter, da es im Alltag vielfältige Begegnungen zwischen Jung und Alt ermögliche. Leitgedanke der Einrichtung sei es, generationenübergreifend miteinander zu leben und voneinander zu lernen. „Das ist etwas sehr Besonderes“, sagte Gunter Wachholz (SPD).

Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) fragte nach den Kosten für die Stadt. Die Kaltmiete von 14 Euro pro Quadratmeter erschien ihm relativ hoch. „Das klingt viel, ist aber durchaus üblich“, entgegnete Fachbereichsleiter Brünig. Der Mietpreis sei auf eine Gruppe umgerechnet sogar noch „relativ günstig“. Starten soll die Kita zum 1. August 2022. Wie lange der Mietvertrag laufen soll, ist noch unklar. Geplant sind eine Dreivierteltags- und eine Ganztagsgruppe für Kinder ab dem dritten Lebensjahr. Die Stadt plant mit acht Vollzeitstellen für den pädagogischen Bereich und einer halben Stelle für hauswirtschaftliche Aufgaben und Reinigung. Hinzu kommen fünf Wochenstunden für die Pflege des Außenbereichs und 0,25 Vollzeitstellen für die Verwaltung.

Neue Kita-Plätze: SPD-Antrag abgelehnt

Als „unredlich“ (Willy Knerr, CDU) und „ein bisschen unverschämt“ (Klaus-Peter Fischer, FDP) kritisierte der Ausschuss einen Antrag der SPD und lehnte diesen ab. Diese hatte die Stadtverwaltung aufgefordert, für alle Kinder, die zum neuen Kindergartenjahr bislang keinen Platz in Gifhorn bekommen haben, eine Betreuungsmöglichkeit zu schaffen. Betroffen sind davon mehr als 100 Kinder. „Es muss irgendwas passieren“, begründete Gunter Wachholz den Antrag.

„Die Verwaltung müht sich und hat alles möglich gemacht“, entgegnete Klaus-Peter Fischer. „Das lässt sich nicht umsetzten“, meinte auch Willy Knerr. Zumindest gefühlt sei in den vergangenen zehn Jahren jedes Jahr eine neue Kita beschlossen worden. „Wir tun alles, was möglich ist“, so Knerr. Auch Fachbereichsleiter Jens Brünig sah keine Möglichkeit, in so kurzer Zeit so viele zusätzliche Plätze zu schaffen. „Aber wir haben viel in der Pipeline. Es wird viel kommen und zur Entlastung führen“, sagte Brünig. So stehe der Vertrag für die Kita Eyßelhof kurz vor der Unterzeichnung. Ein privater Investor hat der Stadt sein Elternhaus an der Ecke Braunschweiger Straße/Herzog-Ernst-August-Straße angeboten. Dort sollen 30 Krippen- und 75 Kindergartenplätze entstehen. Zudem soll die Kita Abrahams Kinder dort einziehen. Die Plätze sollen ab Sommer 2022 zur Verfügung stehen.

Von Christian Albroscheit