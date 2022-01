Gifhorn

Bei einem Verkehrsunfall auf der K114 bei Gifhorn am Dienstagnachmittag wurden zwei Personen leicht verletzt, eine 70-Jährige und ihr 49-jähriger Beifahrer. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem VW Touran von der Kreisstraße nach links auf den I. Koppelweg in Richtung Stadtmitte abbiegen und übersah nach ersten Ermittlungen der Polizei einen entgegenkommenden Renault Clio, dessen 70-jährige Fahrerin in Richtung Wolfsburg unterwegs war. Die beiden Wagen stießen zusammen. Die Insassen des Renault wurden ins Klinikum Gifhorn gebracht, der 18-Jährige und seine drei Mitfahrer im Volkswagen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Die K114 in Richtung Wolfsburg sowie die Einmündung zum I. Koppelweg waren während der Unfallaufnahme gesperrt.

Von der AZ-Redaktion