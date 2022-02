Gifhorn

Bei einem schweren Unfall auf der B 188 ist am Samstagnachmittag ein Ehepaar aus Hannover verletzt worden. Beide kamen in Kliniken. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am Unfallort im Einsatz.

Wie Polizeisprecher Christoph Nowak mitteilte, hat sich der Unfall gegen 15.04 Uhr in der Nähe der Abfahrt Neubokel ereignet. Der Wagen des Paares – vermutlich ist der 80-jährige Ehemann gefahren, seine 79-jährige Frau saß neben ihm – sei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken sei der Volvo V 40 dann auf der linken Straßenseite gegen einen Baum gekracht.

Ersthelfer befreien Frau

„Erntehelfer, die auf einem Feld arbeiteten, befreiten die Frau aus dem Wagen“, berichtet Nowak. Sie hätten auch die Batterie abgeklemmt, um einen Fahrzeugbrand zu verhindern. Die beiden Verletzten seien mit einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber Christoph 4 in Kliniken nach Gifhorn und Braunschweig gekommen. Die Polizei ließ die Fahrbahn erst voll und dann halbseitig sperren. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Am Auto entstand Totalschaden.

Von Uwe Stadtlich