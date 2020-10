Gifhorn

Zwei Schüler des 12. Jahrgangs, Jonathan Graumann und Anton Zergiebel, erhielten jetzt für ein Umwelt-Projekt auf Bundesebene einen mit 250 Euro dotierten Förderpreis, einen Teil des Geldes stellen die Preisträger der Schule zur Finanzierung von Umweltprojekten zur Verfügung.

Das Projekt mit dem Namen „Dragenkreuzung- Untersuchung einer Möglichkeit zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes“ wurde von Jonathan Graumann und Anton Zergiebel, unterstützt durch ihren Lehrer Daniel Ringkowski als Betreuer, ausgearbeitet. Das Hauptthema der schriftlichen Arbeit war die Untersuchung von Anzeigetafeln, welche die verbleibende Zeit bis zum nächsten Lichtzeichenwechsel an Ampeln im Straßenverkehr zeigen. Es soll vor allem Fahrern von Kraftfahrzeugen ohne Start/Stopp Automatik erleichtern beziehungsweise ermöglichen, den Motor bei längeren Standzeiten an einer Ampel abzustellen, um dadurch den Schadstoffausstoß zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. Die Schüler haben ihren Vorschlag ebenfalls dem Leiter der Verkehrsplanung der Stadt Gifhorn präsentiert.

Am Beginn der Arbeit stand ein Zitat

Am Beginn der Arbeit stand ein Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“ Diesem wollen die beiden Jugendlichen auch in Zukunft treu bleiben und ihre Erfahrungen mit anderen Schülern teilen. Die Preisträger planen, im nächsten Jahr wieder am BUW teilzunehmen, mit einer Erweiterung des Projektes oder einem anderen interessanten Thema.

Der BundesUmweltWettbewerb (BUW) wird vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) koordiniert und durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ( BMBF) gefördert. Zur aktuellen 30. BUW-Runde wurden insgesamt 348 Projektarbeiten von 1237 jungen engagierten Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen zehn und 20 Jahren eingereicht.

