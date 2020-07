Gifhorn

Mobilität wird in Gifhorns Rathaus neu gedacht: Für Dienstfahrten in der Innenstadt und in den Ortsteilen stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses zwei moderne E-Bikes zur Verfügung. Bürgermeister Matthias Nerlich und Stellvertreterin Kerstin Meyer präsentierten die Neuanschaffungen am Freitag.

„Ein geleaster VW-Polo unseres Fuhrparkes musste ersetzt werden – statt der Neuanschaffung eines Autos haben wir uns für den Kauf von zwei E-Bikes entschieden“, erklärt der Verwaltungschef. Gekauft wurden dann im Juni zwei Marken-E-Bikes in den Farben Champion-Red und Titanium-Grey. „Natürlich in Gifhorn, um den Handel vor Ort zu unterstützen“, ergänzt Meyer.

Gegenwind ist für die Zweiräder kein Problem

Mit elektrischer Unterstützung in die Pedale treten und auch bei Gegenwind schnell unterwegs kommen: Es gibt inzwischen kaum einen Tag, in dem die beiden E-Bikes – Modellbezeichnung C8+ HMB, nicht für Dienstfahrten genutzt werden. Mal schnell für eine Besprechung zur Baustelle radeln oder einen Termin im Jugendzentrum Grille, in einem Kindergarten oder in einer Schule wahrnehmen: Nerlich freut sich darüber, dass sich in der vierwöchigen Erprobungsphase gezeigt hat, dass diese Neuanschaffung eine richtige Entscheidung war. „Man ist im Stadtgebiet mit den E-Bikes deutlich schneller unterwegs als mit dem Auto und Parkplatzprobleme gibt’s auch nicht“, ergänzt Meyer.

Die beiden Räder – ausgestattet mit einem leistungsstarken Mittelmotor und einem langlebigen Akku – kämen im Rathaus einfach prima an und würden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereich genutzt. „Ähnlich wie bei unseren Fahrzeugen müssen Dienstfahrten mit den E-Bikes in der Poststelle angemeldet werden“, so Nerlich. Dort liegen dann auch die Multifunktionsdisplays bereit. Die abnehmbaren Bedienelemente sind nötig, um die E-Bikes in Betrieb zu nehmen. „Und weil die E-Bikes so klasse ankommen, steht für uns inzwischen fest, dass wir dieses Angebot ausbauen wollen“, erklärt Gifhorns Bürgermeister. Der Kauf weiterer E-Bikes sei angedacht.

Der Bürgermeister geht auf Sommertour

Mit elektrischer Unterstützung auf Sommertour gehen, um Unternehmen und Einrichtungen in Gifhorn und in den Ortsteilen noch besser kennenzulernen: Eines der beiden E-Bikes wird Nerlich sicherlich bei seiner Sommertour 2020 verwenden, die am 13. August beginnt, zwölf Stationen umfasst und am 3. September endet. Unter anderem besucht der Verwaltungschef die Diakonie in Kästorf, die Fleischerei Müller in Wilsche, den Blumenhof Neubokel, die Kirche im Brauhaus und den Tagestreff Moin Moin.

Zum Radfahrern aufgerufen übrigens sind auch alle kleinen und großen Gifhornerinnen und Gifhorner: Drei Wochen lang in die Pedale treten und möglichst viele Kilometern mit dem Fahrrad sammeln – darum geht’s bei der fünften Auflage des Stadtradelns. Startschuss ist am Freitag, 28. August. Anmeldungen zum Stadtradeln sind ab sofort unter www.stadtradeln.de/gifhorn.html möglich. Der Radverkehrsbeauftragten der Stadt ist erreichbar unter Tel. (0 53 71) 8 82 33 oder per Mail an oliver.bley@stadt-gifhorn.de.

Von Uwe Stadtlich