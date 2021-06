Gifhorn: Zwei Corona-Todesfälle nachträglich gemeldet

Landkreis Gifhorn

Am zweiten Werktag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn unter der Schwelle von 10: Das RKI meldete am Mittwochmorgen einen Inzidenzwert von 6,8, er ist damit im Vergleich zum Vortag erneut um 2,8 gesunken. Im Laufe des Dienstags wurde keine Neuinfektion aus dem Landkreis gemeldet, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt zwölf. Allerdings gibt es zwei weitere Todesfälle zu verbuchen – einer wurde aus der dritten Aprilwoche nachgemeldet, der andere aus der dritten Mai-Woche. Bei beiden Verstorbenen handelte es sich um Personen aus der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Laut DIVI-Intensivregister sind alle zwölf Intensivbetten im Helios-Klinikum aktuell belegt, eines von einem Covid-19-Patienten, der auch beatmet wird. Auf der Normalstation lagen laut Helios mit Stand Montag zwei Covid-19-Patienten.

Von der AZ-Redaktion