Zwei Bands, ein Benefizkonzert

Gifhorn

Zwei Gruppen, ein Benefizkonzert: The Kru und Gate4Two spielen am Samstag, 7. März, 20 Uhr, zu Gunsten der Kinderkrebsfürsorge im FBZ Grille, Ludwig Jahn Straße 12 in Gifhorn. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Die Coverband The Kru wurde in dieser Besetzung 2017 neu gegründet und besteht aus sieben erfahrenen Musikerinnen und Musikern, die ein vielfältiges Live Musik Programm mit vielen Coversongs berühmter Rock- und Pop Größen anbieten. Geprägt werden ihre energiegeladenen Live Acts von den Stimmen der beiden Lead Sängerinnen Maike und Sarah, die jedem Song einen eigenen Charakter verleihen und mit ihrer Harmonie das Publikum begeistern.

Für zwei Kliniken

Die Band hat sich entschieden, die gesamte Gage zu spenden an die Interessengemeinschaft Kinderkrebsfürsorge Gifhorn. Zweck des gemeinnützigen Vereins ist die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützt der Verein insbesondere den „Verein für krebskranke Kinder Hannover“ an der Medizinischen Hochschule Hannover und den Verein „Weggefährten, Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder Braunschweig“ im Klinikum Braunschweig. An Krebs erkrankte Kinder der Region Gifhorn werden in diesen Kliniken behandelt.

Klassiker der Rockgeschichte

Als Vorband tritt die Gruppe Gate4Two auf. Gate4Two begeistert seit zwei Jahren mit beliebten, bis heute unübertroffene Klassiker der Rockgeschichte mit klassischer Bandbesetzung und der Powerstimme von Steffi Christmann.

Die reduzierte Version ist Gate4Two. Kleiner und leiser zeigt sich die Band mit Steffi (Gesang) und Johannes (Gitarre) ein reduziertes Unplugged-Programm, welches aber an Dynamik und Stimmung der Vollversion nichts nachsteht. Nur Gitarre und Gesang: Wir bringen unsere eigenen Einflüsse klar zur Geltung. Mit Spielfreude und in althergebrachter Handwerkskunst werden die Hits auf unsere Fans losgelassen.

Karten kosten im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 9 Euro.

