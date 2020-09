Landkreis Gifhorn

Bei einer landesweiten Aktion zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung in Niedersachsen haben die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Hauptzollämter, die Ausländerbehörde, die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und Vertreter des Landkreises auf Baustellen im Landkreis Gifhorn vier ausländische Arbeiter mit illegalem Aufenthalt und ohne Arbeitserlaubnis angetroffen. Bei einem Bauvorhaben wurden durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Teile des Arbeitsbereiches stillgelegt.

Es geht um Mindestlohn , Eintragung in die Handwerksrolle und arbeitsrechtliche Verstöße

Bei den Kontrollen wurden landesweit 26 Verdachtsfälle festgestellt, in denen für die ausgeübte zulassungspflichtige Handwerkstätigkeit die erforderliche Eintragung in die Handwerksrolle fehlte. In 17 Fällen lag die erforderliche Gewerbeanzeige nicht vor. Diese Verdachtsfälle werden nun von den kommunalen Schwarzarbeitsbekämpfungsbehörden weiter geprüft. In 74 Fällen prüft die FKS zudem, ob Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen, und in 50 Fällen, ob Unternehmen Sozialversicherungsbeiträge nicht beziehungsweise nicht in der richtigen Höhe abführen. Darüber hinaus werden zehn Sachverhalte hinsichtlich Sozialleistungsmissbrauch sowie 32 Sachverhalte mit Anhaltspunkten für aufenthaltsrechtliche Verstöße weiter geprüft. Zudem stellten die FKS-Beamtinnen und Beamten 75 Fälle mit Anhaltspunkten für weitere Rechtsverstöße fest, wie Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Meldevorschriften oder Ausweismitführungspflichten. Soweit sich die Verdachtsfälle bestätigen, werden Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Verfolgung illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit stehen im Fokus

Koordiniert wurde die viertägige Aktion vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium und der Generalzolldirektion, insgesamt wurden 627 Betriebe und 1446 Personen überprüft. Niedersachsens Wirtschafts- und Arbeitsminister Dr. Bernd Althusmann: „Mit den landesweiten Aktionstagen gegen Schwarzarbeit schützen wir Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Gesetzes korrekt verhalten. Gleichzeitig verhindern wir Einnahmeausfälle bei den Sozialkassen, Sozialversicherungen und dem Fiskus.“ Die Bekämpfung der Schwarzarbeit stehe weiterhin im Fokus der Niedersächsischen Landesregierung. Die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, betonte die gute Zusammenarbeit der Behörden: „Gemeinsam sind wir stark – dies gilt auch und besonders bei der Verfolgung von illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit.“

Von der AZ-Redaktion