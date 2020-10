Gifhorn

Die SPD möchte einen Teil der nördlichen Fußgängerzone für Radler freigeben, um für sie über die Zickengasse eine Verbindung zum Knickwall anzubieten. Diese Idee gefällt den Eigentümern der Gasse nicht. Schon jetzt gebe es dort rücksichtslose Radfahrer, drohen sie bei einer Zunahme dieser Vorfälle sogar mit einer Sperrung.

„Die Zickengasse gehört uns“, klärt Karin Eimer-Kobbe über die Eigentumsverhältnisse auf. Auch der hintere und an den Knickwall angrenzende Bereich befinde sich im Eigentum der Familie Eimer. Lediglich ein Wendehammer – ursprünglich vorgesehen für das Rangieren von Müllfahrzeugen – sei im Eigentum der Stadt Gifhorn.

„Wir wollen keine Spielverderber sein“

„Wir wollen keine Spielverderber sein, doch immer wieder hat es in der Vergangenheit in der Zickengasse und dem dahinter liegenden Weg Ärger mit Radfahrern gegeben“, berichtet Eimer-Kobbe. „Es gibt dort kein Wegerecht – bisher haben wir die Nutzung auf unserem Grund und Boden lediglich geduldet“, stellt die Gifhornerin klar.

Unschöne Vorfälle haben sich in der Vergangenheit gehäuft

„Als meine Mutter einmal einen Radfahrer aufgefordert hat, nicht zu rasen und abzusteigen, wurde sie fast tätlich angegriffen“, spricht Karin Eimer-Kobbe von „misslichen und unschönen Vorfällen“. Diese hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten leider gehäuft. „Wir haben auch eine Verantwortung für unsere 30 Mieterinnen und Mieter, die in diesem Bereich wohnen“, so Eimer-Kobbe. Auch sie seien durch die Zunahme des Radverkehrs gefährdet.

Die Gifhornerin, die sich zudem über Müll, Unrat, Zigarettenkippen und Hundekot in der kleinen Gasse ärgert, kann die Sperrung des Knickwalls durch die Eigentümer-Familie Schega-Emmerich vor dem Hotel Deutsches Haus durchaus nachvollziehen. „Sollte einer unserer Mieter angefahren werden, werden wir ähnlich handeln und unsere Zickengasse dicht machen“, kündigt Eimer-Kobbe an. Schon mehrfach habe sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater über diese Maßnahme nachgedacht. „Einen Auftrag haben wir jedoch noch nicht erteilt.“

Gespräche mit Stadt und SPD-Fraktion

Karin Eimer-Kobbe hofft darauf, dass es gar nicht erst soweit kommt. Auf die Situation habe ihre Familie inzwischen den städtischen Verkehrsplaner Oliver Bley hingewiesen. Auch eine Kontaktaufnahme mit SPD-Fraktionschef Ulrich Stenzel habe stattgefunden. „Die Zickengasse für Radler freigeben – das wird es also nicht geben“, verweist Eimer-Kobbe auch auf Haftungsfragen, die dagegen sprechen würden.

Stattdessen wünscht sich die Eigentümer-Familie, dass alle Radler – ganz gleich ob klein oder groß – in der Zickengasse ihre Fahrräder schieben. Die Stadt müsse sich zudem um eine andere Beschilderung kümmern. „Momentan gehen viele Gifhornerinnen und Gifhorner nämlich davon aus, dass es sich bei dieser Verbindung zwischen Fußgängerzone und Knickwall um eine öffentliche Verkehrsfläche handelt“, so Eimer-Kobbe. Stimmt nicht.

Von Uwe Stadtlich