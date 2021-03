Gifhorn: Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 152

Landkreis Gifhorn

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus vermeldet der Landkreis Gifhorn: einer datiert aus der ersten Februarwoche, der andere aus der letzten Februarwoche, beide Verstorbenen gehörten zu den älteren Bewohnerinnen und Bewohnern des Landkreises, eine der Personen lebte in einem Alten- und Pflegeheim.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf jetzt 49,3, das Niedersächsische Landesgesundheitsamt vermeldet für den Landkreis Gifhorn fünf Neuinfektionen innerhalb eines Tages und 87 innerhalb der vergangenen sieben Tage. Von den mittlerweile 16 584 im Gesundheitsamt vorgenommenen Tests sind 3 741 positiv ausgefallen.

Die Zahl der Erstimpfungen ist innerhalb einer Woche um 2 062 gestiegen

Der Landkreis informiert außerdem über die aktuellen Impfzahlen: 7 715 Erstimpfungen – das ist ein Plus von 2 062 im Vergleich zur Vorwoche – und 3 326 Zweitimpfungen (plus 46).

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es acht aktuelle Corona-Fälle, betroffen sind das Christinenstift in Gifhorn, das Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen, das Haus Empatica in Osloß und die Seniorenresidenz Meine. Außerdem sind im Sprachheilkindergarten Pusteblume drei weitere Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus diesem Grund wurde die Quarantäne für eine der Gruppen bis zum 11. März verlängert.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion