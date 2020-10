Landkreis Gifhorn

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, steigt die Zahl der mit Covid 19 infizierten Bewohner weiter. Meldete sie am Freitagabend noch 268 Infektionen seit Ausbruch der Pandemie, waren es am Montagabend schon 13 mehr – jetzt gibt es 281 Personen, die mit dem Virus infiziert waren beziehungsweise sind. Dem standen am Freitag 243 Genesene gegenüber, am Montagabend waren es 248. Zu den fünf bislang an oder mit dem Virus Verstorbenen ist kein weiterer Todesfall dazu gekommen. Getestet hatte das Gesundheitsamt bis Freitagabend 3399 Personen, bis Montagabend sind 144 weitere Tests dazu gekommen, die Gesamtzahl liegt jetzt bei 3543. Rein rechnerisch leben damit aktuell 28 akut infizierte Menschen im Landkreis.

Von der AZ-Redaktion