Auch im Juli ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Gifhorn weiter gestiegen – um 2,5 Prozent auf jetzt 4,8 Prozent, das sind 4629 Personen. Im Vergleich zum Juli 2019 ist die Arbeitslosigkeit sogar um 16,9 Prozent gestiegen. Für Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt und damit auch für Gifhorn zuständig, ist der erneute Anstieg nicht unerwartet: „Die Ferien- und Urlaubszeit nimmt wie erwartet Einfluss auf die Dynamik des Arbeitsmarktes.“

Vor allem junge Menschen meldeten sich nach Ende der Schulzeit oder Ausbildung arbeitslos, wenn sie nicht nahtlos eine Anschlussbeschäftigung gefunden haben. „Wir gehen – trotz der Coronakrise – davon aus, dass wir diese frisch ausgebildeten Fachkräfte nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren können“, ist Steinmann optimistisch. „Allerdings rechnen wir damit, dass es eventuell länger dauern wird als in den Vorjahren.“

Das Stellenangebot ist auf deutlich niedrigerem Niveau als vor Corona

Leiter der Arbeitsagentur Helmstedt-Wolfsburg-Gifhorn: Ulf Steinmann. Quelle: privat

Steinmann nennt die Corona-Krise als Ursache für den Anstieg der Arbeitslosigkeit um knapp 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. So sei im Bereich der Arbeitslosenversicherung – also der konjunktursensible Bereich – die Arbeitslosigkeit sogar um 34,5 Prozent gestiegen, im Bereich der Jobcenter stieg die Zahl der dort betreuten Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 7,9 Prozent an. Und nach wie vor ist das Stellenangebot auf deutlich niedrigerem Niveau als vor Corona.

Steinmann geht auch auf das Thema Kurzarbeit ein: Für den Agenturbezirk Gifhorn wurden für März bis Juni insgesamt 1262 geprüfte Anzeigen gezählt für insgesamt 13 748 Personen. Die vorläufigen Zahlen für den Juli (Stichtag 26. Juli) betragen 37 Anzeigen für 357 Personen.

Kleine und mittlere Unternehmen bekommen Ausbildungsprämien

Die Agentur für Arbeit weist darauf hin, dass Ausbildungsprämien für kleine und mittlere Unternehmen angeboten werden, die ihr Ausbildungsniveau im Vergleich zu den drei Vorjahren beibehalten oder sogar erhöhen. In die Förderung grundsätzlich einbezogen werden sollen Ausbildungen, die frühestens am 1. August 2020 beginnen. Auf den Zeitpunkt des Abschlusses des Ausbildungsvertrags kommt es dabei nicht an, der kann auch schon vor dem 1. August unterzeichnet worden sein. Informationen auch zur Antragstellung erhalten Arbeitgeber bei ihrem Ansprechpartner des Arbeitgeber-Services oder unter Tel. (08 00) 4 55 55 20.

Ein Blick auf die Statistik

Details zur Statistik: Im Juli meldeten sich 693 Personen aus dem Landkreis Gifhorn neu oder erneut arbeitslos, 341 weniger als vor einem Jahr, gleichzeitig beendeten 589 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Damit erhöht sich die Zahl der Arbeitslosmeldungen seit Jahresbeginn auf 5676 – 932 weniger als in den ersten sieben Monaten des Vorjahres –, 4721 Personen meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab. Im Juli wurden der Agentur 234 freie Stellen gemeldet, zehn weniger als im Juni, seit Jahresbeginn waren es 1588 freie Stellen. Aktuell unbesetzt sind 1011 Arbeitsplätze.

