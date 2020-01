Ein Wunschkonzert zum Valentinstag

Gifhorn

Einfach mal zum Mikro greifen und der Lieben oder dem Liebsten ein Lied singen: Dazu gibt’s am Valentinstag in der Restaurant-Kneipe „Alte Ziege“ die Gelegenheit. Sängerin Elvira Kuhnke (61) aus Gifhorn organisiert die Premiere und macht Mut zum Mitmachen.

Ein Lied als Liebeserklärung

„Ein Lied ist eine ganz besondere Form der Liebeserklärung – und an diesem Abend gibt’s dazu vor Publikum die Gelegenheit“, hofft Kuhnke – 1958 in Halle/Saale geboren – auf möglichst viele Gastsängerinnen und Gastsänger beim Valentins-Wunschkonzert. „Ich biete meine Unterstützung an und in meinem kleinen Mini-Studio kann selbstverständlich vorher geprobt werden“, erklärt Kuhnke. Die Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, die 2013 nach Gifhorn gezogen ist, hat bis 2006 in Bad Lauterberg eine Hotel-Pension betrieben – und war im Harz als singende Wirtin bekannt geworden.

Welche Rolle Musik in Elvira Kuhnkes Leben spielt

„Schon als Neunjährige habe ich beim Zimmeraufräumen Operetten-Musik gehört, die Texte gelernt und mitgesungen“, blickt die gelernte Restaurantfachfrau zurück. „Gesang und Musik haben mich schon immer fasziniert und mir dabei geholfen, schwierige Lebenssituationen zu meistern“, will Kuhnke nun möglichst viele Gifhorner für das Valentins-Wunschkonzert begeistern. Erfahrung bringt die 61-Jährige mit: Mehrfach hat sie schon Gesangscastings organisiert, einige Liedtexte und Melodien selbst geschrieben und bei diversen Darbietungen und Aufführungen auf der Bühne gestanden.

So läuft der Liebeslieder-Abend

Einfach einmal einem lieben Menschen mit einem Lied Danke sagen – für diese Idee begeisterte Kuhnke auch Gastronomin Nicole Rudbach, Chefin der „Alten Ziege“ an der Braunschweiger Straße 1. „Die Chemie zwischen uns hat sofort gepasst, denn schließlich komme ich ja auch aus der Gastro-Branche“, freut sich Kuhnke schon auf den 14. Februar. Einlass ist ab 18 Uhr, nach dem Essen um 19 Uhr geht’s dann mit dem Wunschkonzert los. Der Eintritt ist frei.

Kuhnke hilft beim Einstudieren der Songs

Ein Lied für die Partnerin, den Partner, den Vater, die Mutter oder die Geschwister singen: Bei der Vorbereitung und beim Einstudieren des ausgewählten Songs hilft Elvira Kuhnke Interessierten. „Himbeereis zum Frühstück“ oder „Über den Wolken“: Die 61-Jährige – sie selbst ist Fan der Sängerin Angelika Milster – trainiert inzwischen mit einigen Männern und Frauen fleißig für deren Auftritt am Valentinstag. Einen Ratschlag hat Kuhnke, die sich auch im Seniorenbeirat für die Gründung einer Musikgruppe engagiert, für alle Gifhornerinnen und Gifhorner: „Seid immer nett zueinander – Liebe sollte man jeden Tag leben.“

So läuft die Anmeldung

Wer für das Valentins-Wunschkonzert Liebes-Schlager einstudieren möchte, kann sich bei Elvira Kuhnke unter Tel. (01 51) 64 82 36 87 (Handy), Tel. (0 53 71) 58 314 (Festnetz) oder Email elvira.kuhnke@t-online.de anmelden, um den persönlichen Musik-Wunsch-Cocktail abzusprechen. Wer sich am 14. Februar nicht selber ans Mikro traut, für den übernimmt Elvira Kuhnke den Gesangspart.

Von Uwe Stadtlich